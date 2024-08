Nhiều chuyến bay còn trống chỗ dịp 2/9

Khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy các chuyến bay sớm hoặc tối muộn dịp 2/9 còn nhiều chỗ giá rẻ, trong khi giá vé bay giờ đẹp đã tăng 20-40%.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính đến ngày 30/8, nhiều chuyến bay nội địa trong dịp lễ Quốc khánh vẫn còn chỗ trống và đa dạng mức giá. Chỉ một số ít các chuyến bay vào ngày đầu và cuối kỳ nghỉ bị kín chỗ.

Để tiết kiệm chi phí, hành khách có thể lựa chọn các chuyến bay sớm (trước 7h) hoặc muộn (sau 21h). Giá vé của những chuyến bay này thường rẻ hơn, thậm chí còn thấp hơn so với ngày thường. Ngược lại, các chuyến bay trong khung giờ cao điểm (7h - 21h) thường có giá cao hơn, thậm chí tăng tới 40% so với giai đoạn thấp điểm.

Ở ngày nghỉ đầu tiên 31/8, đường bay Hà Nội - TP HCM, Vietjet Air có mức giá vé từ 1,3 triệu đồng/chiều, Vietravel Airlines khởi hành sau 20h khoảng 1,4 triệu đồng, Bamboo Airways từ 1,6-2,1 triệu đồng, Vietnam Airlines từ 1,8 triệu đồng.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, chuyến bay của Bamboo Airways khởi hành sau 17h có mức giá từ 2,1 triệu đồng/chiều.

Đường bay TP HCM - Đà Nẵng, giá vé từ 1,8 triệu đồng/chiều trên chuyến bay khởi hành sau 19h, các chuyến khởi hành vào khung giờ giữa ngày giá cao hơn, từ 2,3 triệu đồng/chiều.

Những ngày tiếp theo, các hãng đang mở bán với nhiều khung giờ trong ngày với giá từ 1,1 triệu đồng/chiều.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Riêng chặng Hà Nội - Phú Quốc, nhiều chuyến bay của các hãng đã kín chỗ. Ngày 31/8 chỉ còn chuyến bay khởi hành 7h15 do Vietnam Airlines khai thác với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng/chiều (đã gồm suất ăn). Trong các ngày tiếp theo, mức giá được Vietnam Airlines và Vietjet Air công bố từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng/chiều tại nhiều khung giờ khởi hành.

Đường bay TP HCM - Phú Quốc trong ngày 31/8 còn vé từ 1,7 triệu đồng/chiều với chuyến khởi hành 19h do Vietjet Air khai thác, Vietnam Airlines còn chuyến bay khởi hành sau 17h với mức giá từ 2 triệu đồng. Các ngày tiếp sau, các hãng còn nhiều mức giá vé rẻ, chỉ từ 1 triệu đồng/chiều.

Theo Cục Hàng không, biến động của giá vé máy bay phụ thuộc vào thời điểm lựa chọn đặt mua vé và thời điểm đi lại. Trên cùng một đường bay, nếu mua vé gần ngày khởi hành, giá sẽ cao hơn và hành khách sẽ có ít lựa chọn do các chuyến bay không còn ghế mở bán.

Trong dịp lễ 2/9, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng bay tăng tần suất, bổ sung cung ứng ghế trên các đường bay nội địa. Các hãng sẽ khai thác hơn 4.200 chuyến bay, bình quân 840 chuyến mỗi ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Những ngày qua, các sân bay ghi nhận lượng hành khách đi lại giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến mỗi ngày có khoảng 120.000 khách đi và đến sân bay, tăng khoảng 8% so với ngày thường nhưng giảm chừng 2% so với dịp lễ năm ngoái.

Sân bay quốc tế Nội Bài dự kiến đón 338.000 lượt khách, gần 2.100 lượt chuyến bay trong 4 ngày nghỉ lễ, tăng 11% so với ngày thường, song giảm khoảng 16% so với dịp 2/9 năm trước.

Đoàn Loan