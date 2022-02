Nhiều chuyến bay chuyển hướng vì sương mù dày đặc

Hà Nội26 chuyến bay đến và đi từ sân bay Nội Bài không thể thực hiện được do sương mù dày đặc.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, từ 20h ngày 17/2 đến 4h sáng 18/2, thời tiết xấu khiến sân bay không thể tiếp nhận máy bay đến. 12 chuyến bay đến phải chuyển hướng hạ cánh ở Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng, Cát Bi (Hải Phòng).

Trong đó, 2 chuyến bay quốc tế chở hàng vào Việt Nam đã không thể hạ cánh tại Nội Bài và chuyển hướng đến Cát Bi, Lào; một chuyến bay từ Hong Kong buộc phải quay đầu về nơi xuất phát. Một chuyến bay chở khách từ Narita (Nhật Bản) phải hạ cánh tại Tân Sơn Nhất.

Gần 10 chuyến bay từ Nội Bài đi không thể cất cánh trong tối 17/2, các hãng hàng không đã phải hủy chuyến do máy bay không về kịp, ước hơn 1.000 hành khách bị ảnh hưởng. Một số chuyến bay quốc tế khởi hành phải hủy, hãng hàng không buộc phải đưa khách về khách sạn, chờ bay lại vào ngày hôm sau.

Máy bay tại sân nay Nội Bài sáng 18/2. Ảnh: NIA

Tại sân bay Nội Bài, tầm nhìn chỉ đạt từ 700 đến 800m, trần mây từ 50m đến 60m, gió đông bắc tốc độ 1 đến 2m/giây. "Sương mù dày đặc, trần mây thấp không đảm bảo hoạt động hàng không, nếu có mưa to hoặc gió thì đẩy được sương mù", đại diện sân bay nói.

Đến 4h sáng 18/2, thời tiết tốt dần lên, đại diện sân bay Nội Bài thông tin, sân bay có thể khai thác trở lại, tuy nhiên, tình trạng chậm chuyến vẫn có thể diễn ra vì phụ thuộc tình hình thời tiết.

Sương mù bao phủ nhiều nơi khiến không chỉ Nội Bài mà sân bay tại các tỉnh phía Bắc khác như Vinh, Cát Bi, Vân Đồn cũng bị ảnh hưởng. Một số chuyến đến Vinh, Vân Đồn phải chuyển hướng đến Nội Bài, sau đó Nội Bài dừng tiếp nhận, các máy bay phải chuyển đến Đà Nẵng.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, thông tin các sân bay miền Bắc đã có thể tiếp nhận máy bay bình thường từ 4h sáng nay.

Những ngày gần đây, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng do không khí lạnh di chuyển lệch đông, tạo đà cho đới gió đông bắc đưa ẩm từ biển vào. Nhiệt độ Hà Nội cao nhất lên 19, điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nền nhiệt miền Bắc sẽ nhích dần lên 22 độ C vào trưa 18/2, sau đó giảm sâu. Vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Đoàn Loan