Nhiều chuyến bay bị hủy do bão Fengshen

Vietnam Airlines hủy ít nhất 10 chuyến bay đi và đến từ Huế, Đà Nẵng, 8 chuyến khác phải điều chỉnh giờ bay do ảnh hưởng bão Fengshen trong ngày 22-23/10.

Theo Vietnam Airlines, hãng phải điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay do mưa lớn trong ngày 22/10. Cụ thể các chuyến VN1545, VN1544 giữa Hà Nội và Huế sẽ cất cánh sớm hơn hai tiếng so với lịch khai thác ban đầu.

Bốn chuyến bay khác giữa Hà Nội và Đà Nẵng và ba chuyến giữa TP HCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giờ cất cánh sớm 1,5-2 giờ.

Các chuyến VN1378, VN1379 giữa TP HCM và Huế ngày 22/10 sẽ chuyển khai thác sang sáng 23/10.

Ngoài ra, hai chuyến VN1549, VN1548 giữa Hà Nội và Huế; VN7197 giữa Hà Nội và Đà Nẵng; ba chuyến VN7122, VN142 và VN143 giữa TP HCM và Đà Nẵng; hai chuyến VN1940, VN1941 giữa Đà Nẵng và Cam Ranh trong ngày 22/10 sẽ bị hủy.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão trong hai ngày 22-23/10. Ảnh: NIA

Các chuyến VN156 giữa Đà Nẵng và Hà Nội; VN101 giữa Đà Nẵng và TP HCM trong ngày 23/10 cũng sẽ bị hủy. Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền bởi bão Fengshen.

Các hãng hàng không khác cũng đang theo dõi diễn biến mưa bão để điều chỉnh lịch bay phù hợp.

Khi thời tiết xấu, hành khách được khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. Việc chủ động cài dây an toàn là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Bão Fengshen hình thành ngày 18/10 từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines. Ngày 19/10, bão vào bắc Biển Đông, trở thành bão số 12 trong năm, mạnh cấp 9, giật cấp 11. Một ngày sau, bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 rồi chịu tác động của không khí lạnh mạnh từ phía bắc, đổi hướng tây nam, đi chậm lại.

Trưa nay, bão giữ cấp 10, dự báo rạng sáng mai cách TP Đà Nẵng khoảng 100 km, giảm còn cấp 8. Đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Đoàn Loan