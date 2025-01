Nhiều chặng tàu, xe kín chỗ dịp Tết

Gần hai tuần trước kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, nhiều chuyến tàu, xe từ Hà Nội đi miền Trung đã khan hiếm vé, các chặng đi miền Bắc còn nhiều.

Ngày 13/1, chị Phương Hoa ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lên mạng tìm mua vé tàu cho gia đình về quê ở TP Vinh vào ngày 25/1 (26 tháng chạp). Chị bất ngờ khi thấy nhiều tàu đã hết sạch vé, cả giường nằm và ghế ngồi trong ngày này.

Ngày 24/1 (25 tháng chạp) chỉ còn vài chỗ giường nằm tầng ba trên tàu SE7, SE11 và ghế trống lại ở các toa khác nhau. Ngày 26/1 đã kín chỗ, chỉ còn vài chỗ giường nằm trên tàu SE7, TN3.

"Gia đình tôi thích đi tàu vì chất lượng dịch vụ đã thay đổi nhiều, an toàn hơn so với đi ôtô. Hết vé tàu, chúng tôi phải tính thuê xe riêng hoặc đi xe ghép về quê", chị Phương Hoa nói.

Tương tự các chuyến tàu từ Hà Nội về Thanh Hóa các ngày từ 24 đến 28/1 (tức 25 đến 29 tháng chạp) cũng hết vé cả giường nằm và ghế ngồi. Ngày 27/1 chỉ còn ít vé ngồi trên tàu SE23.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, đến ngày 13/1 đơn vị đã bán trên 306.000 vé tàu, bao gồm cả vé tàu chia ra làm nhiều chặng ngắn. Số vé đã bán bằng 58% về sản lượng khách, bằng 67% doanh thu so với Tết 2024. Số lượng vé mua online chiếm 57%.

Vào dịp trước Tết, các mác tàu chẵn đi từ ga Sài Gòn đi ra phía Bắc trong các ngày ngày 15/1 đến ngày 19/1 (tức ngày 16 đến ngày 20 tháng chạp) còn khoảng 3.000, phần lớn là vé ghế ngồi mềm điều hòa, trong đó vé Sài Gòn đến Vinh còn khoảng 1.000.

Sau Tết, các tàu từ Hà Nội đi phía Nam trong ngày cao điểm chỉ còn ít vé, có ngày hiện đã hết vé như 31/1 tức ngày mùng 3 Tết; các ngày khác còn nhiều.

Hành khách đi tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Dịp này, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã tăng cường thêm nhiều tàu khách tuyến Hà Nội/TP HCM - Vinh. Chiều Hà Nội - Vinh, tàu NA3 được huy động thêm xuất phát từ ga Hà Nội các ngày 25, 26, 27, 29/1/2025 và tàu NA7 xuất phát ga Hà Nội ngày 26/1/2025.

Chiều Vinh - Hà Nội có thêm tàu NA8 từ ga Vinh ngày 31/1/2025 và các ngày 1, 2/2/2025; tàu NA12 xuất phát ga Vinh ngày 1/2/2025; tàu NA14 từ ga Vinh các ngày 1, 2/2/2025.

Ngoài tàu tăng cường, ngành đường sắt vẫn tổ chức thường xuyên 7 đôi tàu khách Bắc Nam giữa ga Hà Nội - ga Sài Gòn. Ngoài ra, có 13 đôi tàu khách chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Vinh, Đà Nẵng; giữa Huế - Đà Nẵng; giữa TP HCM - Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Tổng số vé cung ứng dịp Tết khoảng 167.000 vé, giảm khoảng 38.000 vé so với cùng kỳ năm trước do thay đổi phương án khai thác.

Ngành đường sắt cũng bố trí hai "Chuyến tàu xuân" xuất phát hai ga Hà Nội, Sài Gòn, đi xuyên giao thừa Ất Tỵ với hoạt động countdown, trò chơi dân gian để mang lại trải nghiệm mới cho hành khách. Tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22h10 ngày 28/1 và tàu SE4 từ ga Sài Gòn lúc 19h30 ngày 28/1. Trên mỗi tàu được bố trí một toa xe cộng đồng, thiết kế các bức hội họa văn hóa dân gian ngày Tết như chợ hoa, viết thư pháp.

Xe về miền Trung kín khách

Tương tự tàu hỏa, một số nhà xe trên chặng Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh trong các ngày giáp Tết gần như hết vé do hành khách đặt trước. Đại diện nhà xe Văn Minh cho biết đã bán vé từ đầu tháng 1, đến nay đã hết chỗ từ ngày 18 đến 28 tháng chạp. Hàng ngày, nhà xe khai thác 33 xe hoạt động tại bến Nước Ngầm. Dịp Tết này, nhà xe không tăng giá vé so với ngày thường, chất lượng dịch vụ ổn định, vẫn áp dụng giảm giá vé cho sinh viên.

Trong khi đó, xe khách đi các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng... còn nhiều chỗ trong dịp cao điểm. Ông Lê Đình Dũng - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vận tải Futa - Hà Sơn, cho biết hành khách đi Sa Pa, Lào Cai thường mua vé muộn trong dịp Tết vì xe khách trên chặng này nhiều, không lo ngại hết chỗ. Nhà xe sẽ vận chuyển khách đến 13h ngày 29 tháng chạp và từ 7h sáng mùng 1 Tết.

"Lượng khách đi lại trong dịp Tết năm nay tăng khoảng 130-150% so với ngày thường, tương đương các dịp cuối tuần, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng nhu cầu", ông Dũng nói. Đơn vị khai thác khoảng 150 lượt xe mỗi ngày và 200 lượt xe đi Lào Cai, Sa Pa vào cuối tuần. Các nhà xe lớn như Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân... đều cam kết không tăng giá dịp cao điểm, dù nhiều xe phải chạy rỗng một chiều.

Đợt cao điểm phục vụ hành khách tại các bến xe Hà Nội sẽ diễn ra từ 20/1 đến hết ngày 4/2. Theo đại diện Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, lượng khách qua bến trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 2,5 đến 3,5 lần so với ngày thường, một số tuyến có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm. Dự kiến các bến xe tăng cường 2.486 xe dự phòng phục vụ hành khách.

Tại Bến xe Giáp Bát, khách đông nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 lượt mỗi ngày, tăng 3,5% lần, dự kiến có 850-900 lượt xe mỗi ngày, tập trung vào các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.



Tại Bến xe Mỹ Đình, khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt mỗi ngày, dự kiến có 950 lượt xe phục vụ trên các tuyến Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Đoàn Loan