Nhiếp ảnh gia bị dọa giết sau scandal của Balenciaga

Gabriele Galimberti, người chụp chiến dịch quảng cáo gây rúng động của Balenciaga, nhận những lời dọa giết.

Hôm 9/12, Gabriele Galimberti nói với Guardian: "Tôi nhận được những tin nhắn như 'Chúng tao biết mày sống ở đâu'. 'Tao đang đến để giết mày và gia đình mày', 'Tao sẽ đốt nhà của mày'". Anh cho biết 90% tin nhắn là từ những người sống ở Mỹ. Hãng Balenciaga đề nghị anh cài đặt tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư để hạn chế các tin nhắn khủng bố.

Galimberti là người đã chụp bộ ảnh trẻ em ôm túi gấu bông mặc đồ nô lệ, bị bầm tím, ra mắt ngày 16/11. Chiến dịch quảng bá Gift Shop của Balenciaga bị khán giả chỉ trích vì cho là hướng đến hình ảnh ấu dâm. Một làn sóng tẩy chay đồ Balenciaga xuất hiện trên TikTok, Instagram và Twitter. Nhiều người đăng video cắt, xé, đốt giày, túi của hãng.

Song song bộ ảnh này, chiến dịch Garde-Robe của hãng cũng vấp phải phản ứng gay gắt của khán giả. Trong đó, một bức ảnh chụp túi xách nằm trên tập tài liệu về vụ kiện Williams nổi tiếng liên quan tới quảng cáo khiêu dâm trẻ em. Hai chiến dịch được chia sẻ cùng nhau trên Twitter, khiến nhiều người cho rằng Galimberti thực hiện cả hai bộ ảnh.

Galimberti phủ nhận có vai trò trong các quyết định nội dung và hình ảnh của chiến dịch. Anh cho biết có rất ít thông tin trước khi chụp. "Tôi là một nhiếp ảnh gia tài liệu. Tôi chụp những gì thấy ở đó", Galimberti nói, cho biết thêm quá trình thực hiện bộ ảnh trong sự kiểm soát chặt chẽ của nhà mốt trên phim trường. Ban đầu, anh chụp ảnh ma-nơ-canh trong các bức ảnh thử nghiệm trước khi các em nhỏ bước vào.

Sao truyền hình đốt giày Balenciaga Vợ chồng sao truyền hình Arie Luyendyk Jr. đốt những đôi giày để phản đối chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi của Balenciaga. Video: Instagram Arie Luyendyk Jr.

Galimberti cho biết: "Tôi đã chụp một số bức ảnh và sau đó chúng được chuyển từ máy ảnh của tôi đến máy tính của ai đó, rồi họ gửi tới trụ sở chính của Balenciaga. Khi họ nói 'OK', chúng tôi chỉ cần thay hình nộm bằng một đứa trẻ thật". Anh không biết liệu người phê duyệt các bức ảnh có phải giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia hay không. Galimberti đã không gặp và nói chuyện với nhà thiết kế tại bất kỳ thời điểm nào.

Các em nhỏ làm mẫu đều là con của các nhân viên hãng. Galimberti nói rằng cha mẹ của các em đều không thấy lo ngại khi con của họ cầm túi gấu bông kỳ quặc. "Khi nhìn những chiếc túi đó, mọi người trong trường quay đều nói rằng đó là phong cách punk", anh nói. Nhiếp ảnh gia cho biết thêm anh cũng nhận thấy thẩm mỹ của punk trong buổi chụp, thay vì mang tính khiêu dâm. Galimberti tin rằng cả đội ngũ đã không làm điều gì sai trái.



Lần đầu tiên Galimberti thực hiện một chiến dịch thời trang. Anh nổi tiếng với Toy Stories - loạt hình ảnh trẻ em giữa các đồ chơi, The Ameriguns - bộ ảnh những người Mỹ cầm súng, phát hành năm 2020. Cuộc hợp tác với Balenciaga vừa qua giúp anh nhận được mức thù lao gấp 20 lần so với việc chụp ảnh tài liệu. Tuy nhiên, scandal khiến anh bị mất dự án với National Geographic và một cuộc triển lãm.

Scandal cũng khiến giám đốc sáng tạo của Balenciaga - Demna Gvasalia - bị thu hồi giải thưởng "Tiếng nói Toàn cầu của năm 2022" do BoF trao tặng hồi đầu năm. Nhà thiết kế xin lỗi trên trang cá nhân hôm 2/12, thừa nhận đã lựa chọn sai ý tưởng nghệ thuật cho chiến dịch tặng quà cho trẻ em và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

"Thực sự không phù hợp khi để trẻ em quảng cáo những đồ vật không đúng với độ tuổi. Đôi khi tôi muốn khơi gợi suy nghĩ thông qua tác phẩm của mình, nhưng tôi không bao giờ có ý định làm điều đó một cách trái đạo đức, nhất là lạm dụng trẻ nhỏ. Tôi nhất định sẽ học hỏi, lắng nghe và tham gia cùng các tổ chức bảo vệ trẻ em để tìm cách đóng góp và cứu vãn lỗi lầm của mình", Gvasalia nói.

Sau khi bị chỉ trích, nhà mốt đã xóa hình ảnh trên tất cả nền tảng hôm 23/11. "Những chiếc túi gấu sang trọng của chúng tôi không nên được giới thiệu cùng trẻ em trong chiến dịch này", đại diện nhà mốt nói với truyền thông.

Hai ngày sau đó, thương hiệu đệ đơn lên tòa án New York, kiện công ty sản xuất nội dung North Six và chuyên gia thiết kế Nicholas Des Jardins - những bên chịu trách nhiệm về nội dung chiến dịch. Balenciaga đòi bồi thường 25 triệu USD do những tổn thất gây ra cho hãng. Tài liệu pháp lý cáo buộc rằng North Six và Jardins đã tham gia vào "các hành vi và thiếu sót không thể giải thích được", có "ác ý hoặc ít nhất là cực kỳ liều lĩnh". Tuy nhiên, sau đó, giám đốc điều hành hãng - Cedric Charbit - cho biết hãng đã quyết định không theo đuổi vụ kiện.

Họa Mi (theo Guardian, People)