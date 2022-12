MỹVợ chồng sao truyền hình Arie Luyendyk Jr. đốt những đôi giày để phản đối chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi của Balenciaga.

Balenciaga đang lao đao vì bộ ảnh chụp trẻ em với những chiếc túi hình thú bông mặc đồ lưới bó sát, đeo xích, dây nịt ra mắt ngày 16/11. Chiến dịch quảng bá vấp phải chỉ trích của khán giả khi bị cho là hướng đến hình ảnh ấu dâm.

Hôm 1/12, Arie Luyendyk Jr. và vợ Lauren Burnham đăng video trên Instagram, trong đó cả hai đang đốt những đôi giày, sau đó vứt chúng vào thùng rác. Burnham nói: "Tạm biệt Balenciaga". Hình ảnh cuối cùng của video cho thấy một đôi giày đã cháy trụi đến tận đế.

Sao truyền hình đốt giày Balenciaga Vợ chồng Arie Luyendyk Jr. đốt giày Balenciaga. Video: Instagram Arie Luyendyk Jr.

Sinh năm 1981, Arie Luyendyk Jr. là một tay đua ô tô, ngôi sao truyền hình người Mỹ gốc Hà Lan. Anh thi đấu chủ yếu ở Bắc Mỹ, nơi cha anh ấy sinh sống và lập nghiệp. Arie là Á quân The Bachelorette 2012 của đài ABC mùa tám.

Ngoài Arie Luyendyk Jr., Kim Kardashian cũng "bị chấn động bởi những hình ảnh đáng lo ngại" của Balenciaga. Ngôi sao truyền hình cho biết cô ấy sẽ xem xét lại mối quan hệ hợp tác lâu năm với thương hiệu.

Tuy nhiên, Kim cũng đánh giá cao việc Balenciaga nhận thấy lỗi sai và tìm cách khắc phục một cách có thiện chí. "Khi nói chuyện với họ, tôi tin rằng họ hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để điều này không bao giờ xảy ra nữa", cô nói với People.

Hôm 23/11, nhà mốt đã xin lỗi và xóa mọi hình ảnh của chiến dịch này trên tất cả nền tảng. "Những chiếc túi gấu sang trọng của chúng tôi không nên được giới thiệu cùng với trẻ em trong chiến dịch này", đại diện nhà mốt nói với truyền thông.

Hai ngày sau khi xin lỗi, thương hiệu đã đệ đơn lên tòa án New York, kiện công ty sản xuất nội dung North Six và chuyên gia thiết kế Nicholas Des Jardins - những bên chịu trách nhiệm về nội dung chiến dịch. Balenciaga đòi bồi thường 25 triệu USD do những tổn thất gây ra cho hãng. Tài liệu pháp lý cáo buộc rằng North Six và Jardins đã tham gia vào "các hành vi và thiếu sót không thể giải thích được", có "ác ý hoặc ít nhất là cực kỳ liều lĩnh."

Hôm 28/11, scandal khiến giám đốc sáng tạo của Balenciaga - Demna Gvasalia - bị thu hồi giải thưởng "Tiếng nói Toàn cầu của năm 2022" do BoF trao tặng hồi đầu năm.

Họa Mi (theo People)