Nhật điều tra lỗ hổng an ninh trong vụ ám sát ông Abe

Cảnh sát Nhật Bản thông báo sẽ xem xét nghiêm túc việc các sĩ quan và nhân viên an ninh không thể ngăn vụ nổ súng nhằm vào ông Abe.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết sẽ tìm kiếm những sai sót trong công tác đảm bảo an ninh cho cựu thủ tướng Shinzo Abe sau cái chết của ông.

NPA cũng tuyên bố xem xét nghiêm túc việc các sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh khác được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Abe không thể ngăn chặn vụ nổ súng.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bắn cựu thủ tướng Abe từ phía sau khi ông đang phát biểu tại thành phố Nara trong buổi vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Tự do (LPD). Ông Abe được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Nara, song qua đời vì vết thương quá nặng.

Hai cận vệ của cựu thủ tướng Nhật Shizo Abe túm chặt tay chân nghi phạm Tetsuya Yamagami tại thành phố Nara ngày 8/7. Ảnh: AFP.

NPA cho biết khi phát biểu trước công chúng, ông Abe được đội cận vệ từ bộ phận an ninh của sở cảnh sát tỉnh Nara và các sĩ quan thuộc sở cảnh sát thủ đô Tokyo bảo vệ.

Một quan chức NPA từ chối công bố số nhân viên an ninh và cảnh sát tham gia bảo vệ ông Abe, cũng như vị trí của họ, với lý do điều này có thể ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an ninh trong tương lai.

Quan chức này cũng thông báo cuộc điều tra của NPA sẽ xét đến yếu tố nghi phạm Yamagami nổ súng từ phía sau ông Abe. "Khi tình huống như vậy xảy ra, chúng tôi cần phải kiểm tra liệu công tác đảm bảo an ninh đã đủ hay chưa", quan chức NPA cho biết.

Nghi phạm Yamagami khai nhận gây án vì "có ác cảm với một tổ chức" mà ông ta tin rằng ông Abe có liên quan. Cảnh sát cũng cho hay nghi phạm tuyên bố nhắm mục tiêu vào ông Abe "không phải vì yếu tố chính trị".

Nghi phạm Yamagami cũng thừa nhận sử dụng súng tự chế để bắn cựu thủ tướng Abe. Ảnh do truyền thông Nhật Bản công bố cho thấy khẩu súng có hai nòng tự chế bằng ống thép quấn băng dính.

Giới chức đã khám nhà của nghi phạm và phát hiện thêm một số khẩu súng tự chế tương tự. Họ mô tả khẩu súng này dài 40 cm, cao khoảng 20 cm, nhưng chưa cân trọng lượng của nó do vẫn lo ngại về "nguy cơ kích nổ".

Cảnh sát thủ đô Tokyo bắt đầu triển khai cơ chế bảo vệ các chính trị gia và quan chức sau sự kiện cựu thủ tướng Takeo Miki bị thành viên một nhóm cựu hữu hành hung trong đám tang người tiền nhiệm Eisaku Sato.

Nguyễn Tiến (Theo Japan Times)