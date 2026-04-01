Nhật Bản trở thành đội châu Á đầu tiên thắng tuyển Anh

Ghi bàn: Mitoma 23'.
Sau hai trận thua và một trận hòa trong ba lần gặp nhau trước đó, Nhật Bản cuối cùng cũng phá dớp trước tuyển Anh. Pha dứt điểm lạnh lùng của Kaoru Mitoma ở phút 23 sau tình huống phối hợp nhanh với Keito Nakamura khiến hơn 79.000 CĐV của "Tam sư" nín lặng.
Nhật Bản nối dài mạch thắng lên năm trận, trong đó họ vượt qua các đối thủ mạnh như Brazil (3-2), Ghana (2-0), Scotland và đội tuyển Anh với cùng tỷ số 1-0. Kết quả này khiến tuyển Anh thì phải nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử trước một đội bóng từ châu Á. Đây cũng là lần đầu thầy trò Thomas Tuchel tịt ngòi kể từ tháng 6/2024.