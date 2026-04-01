Nhật Bản trở thành đội châu Á đầu tiên thắng tuyển Anh

Trận đấu tại Wembley hôm 31/3 như một bài kiểm tra xem tuyển Anh có thể chơi tốt trước các đối thủ mạnh khi không có Harry Kane hay không. Câu trả lời hiện rõ sau 90 phút đầy thất vọng: không.

Không phải mọi vấn đề đều xoay quanh Kane, người vắng mặt vì chấn thương bàn chân. Nhưng không khó để liên hệ sự thiếu sắc bén của tuyển Anh với sự vắng mặt của tiền đạo Bayern. Tuchel đã nhấn mạnh hồi đầu tuần về hiệu suất ghi bàn kém của các cầu thủ tấn công khác. Ông cần họ đóng góp nhiều hơn, nhưng những gì thể hiện chỉ là sự bế tắc.

Chủ nhà có một vài phút bùng lên ở cuối trận, chủ yếu từ các tình huống phạt góc sau khi Harry Maguire và Dan Burn được tung vào sân. Đó là cách chơi khá đơn giản, nhưng đôi khi hiệu quả. Nhưng xét tổng thể, tuyển Anh thiếu hẳn sự sáng tạo trong các pha bóng sống, với vấn đề đến từ cả cá nhân lẫn hệ thống.

Trong bối cảnh Kane vắng mặt, Tuchel sử dụng Cole Palmer và Phil Foden đá như hai "số 10" trong sơ đồ 4-2-4, nhưng thử nghiệm này không hiệu quả. Tuyển Anh thiếu đột phá ở 1/3 sân cuối và gần như không có những pha chạy chỗ phía sau hàng thủ đối phương. Nhật Bản vì thế chơi rất thoải mái trong gần như cả trận.

Thủ thành Jordan Pickford lần đầu để thủng lưới ở cấp độ đội tuyển kể từ tháng 10/2024, khi bị Kaoru Mitoma đánh bại giữa hiệp một, chấm dứt chuỗi 922 phút giữ sạch lưới.

Dưới thời Tuchel, tuyển Anh đã gặp ba đội thuộc top 20 FIFA, đều là các trận giao hữu. Họ thua Senegal (xếp thứ 14) 1-3 vào cuối năm ngoái, hòa Uruguay (17) 1-1 vào thứ Sáu tuần trước, và giờ là thất bại trước Nhật Bản (18). Nhiều khán giả Anh đã rời sân sớm, và những người ở lại đã la ó đầy thất vọng.

Tiền đạo Ayase Ueda tranh chấp bóng, trong trận giao hữu với tuyển Anh, trên sân Wembley, London, Anh hôm 31/3. Ảnh: Reuters

Đây vốn được dự đoán là đợt tập trung khó khăn, với nhiều ca rút lui và vấn đề thể lực. Đội bóng từng toàn thắng ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu đang có dấu hiệu sa sút trước thềm vòng chung kết.

Tuchel gây bất ngờ khi bố trí Morgan Rogers bên cánh phải, Anthony Gordon bên trái, còn Palmer và Foden đá cặp ở phía trên. Tuyển Anh nhập cuộc khá tốt, phối hợp nhanh với nhiều pha bật nhả nhỏ. Anh tạo ra cơ hội từ quả phạt góc ở phút 12, khi Palmer, Gordon và đội trưởng Marc Guehi liên tiếp dứt điểm nhưng đều bị cản phá. Sau bàn thua, Elliott Anderson có pha xử lý kỹ thuật rồi cứa lòng đưa bóng dội xà ngang, cho thấy tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, những khó khăn của tuyển Anh lại tiếp tục lộ rõ. Phút 36, Nico O’Reilly tạt bóng thuận lợi cho Foden, nhưng anh không thể bật cao đủ để đánh đầu hiệu quả. Cuối hiệp một, Mainoo chuyền hỏng, tạo cơ hội cho Ayase Ueda dứt điểm, bóng chạm nhẹ Ezri Konsa rồi dội xà.

Nhật Bản thể hiện nhiều điểm mạnh với sơ đồ 3-4-2-1: di chuyển linh hoạt, kiểm soát bóng tốt và đặc biệt là tổ chức pressing hiệu quả khi mất bóng, khiến Anh không tìm ra khoảng trống.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tiếp tục khai thác điểm yếu của O’Reilly với các đường chuyền dài phía sau lưng. Ritsu Doan có cơ hội nhưng bị Pickford cản phá, còn Nakamura suýt ghi bàn với cú cứa lòng ở phút 69.

Tuchel liên tục thay người với hy vọng tạo khác biệt. Marcus Rashford thử vận may nhưng không thắng được thủ môn Zion Suzuki. Maguire suýt ghi bàn ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, nhưng Yukinari Sugawara kịp phá bóng trên vạch vôi.

Cơ hội tiếp tục đến ở cuối trận. Lewis Hall dứt điểm nguy hiểm sau khi Maguire gây rối loạn hàng thủ Nhật Bản. Ở những giây cuối, từ một quả phạt góc nữa, Dan Burn làm tường để Rogers dứt điểm nhưng lại đưa bóng vọt xà trong cơ hội mười mươi. Một cơ hội lớn bị bỏ lỡ, khép lại trận đấu đáng quên của tuyển Anh trên sân nhà.

Vy Anh