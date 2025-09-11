Nhật Bản triển lãm 'Việt Nam, phong cảnh của ký ức'

Bảo tàng Mỹ thuật tại Nhật Bản tổ chức triển lãm "Việt Nam, Phong cảnh của ký ức", với tranh của danh họa Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân.

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật châu Á Fukuoka (Fukuoka Asian Art Museum), từ ngày 13/9 đến 9/11. Triển lãm dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, trưng bày 110 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của bảo tàng hoặc của cá nhân, gia đình họa sĩ. Ban tổ chức cho biết trong bối cảnh xung đột, bạo lực diễn ra khắp thế giới, sự kiện góp phần giúp con người nhìn lại thế giới đang sống, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam, phong cảnh của ký ức gồm bốn phần chính, phần một giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương, trong đó có Cô gái đọc sách (sáng tác năm 1940, họa sĩ Lương Xuân Nhị), Chơi ô ăn quan (1931, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh), Cô gái xem bức vẽ mỹ nhân (1938, họa sĩ Tô Ngọc Vân).

Phần hai chủ đề hiện thực chiến trường, tái hiện tinh thần đoàn kết của người Việt qua các bức tranh cổ động. Một số bức được trưng bày gồm Bác Hồ tới thăm làng (1958, họa sĩ Nguyễn Khang), Bộ đội qua cầu (1973, họa sĩ Hoàng Tích Chù), Lớp bồi dưỡng chính trị 7/1972 (họa sĩ Võ An Khánh).

Phần ba là những tác phẩm thể hiện sự phát triển đất nước, những đổi thay trên các vùng miền của Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh. Phần bốn của triển lãm chủ đề Hồi ức, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đương đại, thể hiện ký ức của gia đình, cá nhân về chiến tranh.

Tác phẩm "Cô gái đọc sách". Ảnh: Fukuoka Asian Art Museum

Sự kiện còn dành nơi trưng bày đặc biệt dành cho những tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh do quỹ bảo vệ di sản văn hóa, nghệ thuật MITANI phục chế. Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) quê Hà Tĩnh, là một trong những họa sĩ tiêu biểu cho nền hội họa Đông Dương, người tiên phong nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Ông bắt đầu vẽ ở tuổi 33 khi trở thành học viên khóa đầu tiên của trường Mỹ thuật Đông Dương. Ông để lại trên 170 bức, trong đó có những tranh nổi tiếng như Chơi ô ăn quan, Tiên Dung và Chử Đồng Tử, Sau giờ trực chiến.

Một số tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh bị hư hỏng do chiến tranh, khí hậu, dự án phục chế do quỹ MITANI thực hiện, bảo vệ các tác phẩm của danh họa như Trốn tìm (1939), Rê lúa (1960), Cưỡi bò qua sông (1967), Chống hạn (1954).

Bức "Rê lúa" của danh họa Nguyễn Phan Chánh. Ảnh: Fukuoka Asian Art Museum

Bên cạnh triển lãm tranh, Việt Nam, phong cảnh của ký ức còn có các hoạt động lan tỏa âm nhạc, điện ảnh Việt Nam. Ca sĩ Bảo Trâm biểu diễn liveshow trong ngày khai mạc (13/9). Phim Bao giờ cho đến tháng mười cũng được chiếu trong thời gian diễn ra triển lãm tại Fukuoka.

Dự kiến, triển lãm còn được tổ chức tiếp tại một bảo tàng ở tỉnh Okinawa từ tháng 11 đến tháng 1/2026.

Bảo tàng Mỹ thuật châu Á Fukuoka đón khách từ năm 1999, sưu tầm và trưng bày tác phẩm nghệ thuật châu Á hiện đại và đương đại một cách có hệ thống. Bảo tàng chú trọng tác phẩm mang dấu ấn cá nhân đậm nét của các nghệ sĩ trong bối cảnh biến động mạnh mẽ của thời cuộc.

Bảo tàng mang sứ mệnh kết nối con người với nghệ thuật và văn hóa trong khu vực, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa Nhật Bản với các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Nghinh Xuân