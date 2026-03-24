Nhật Bản sẽ xả dầu dự trữ quốc gia vào 26/3

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết nước này xả dầu trong kho dự trữ chiến lược của quốc gia từ ngày 26/3.

"Để đảm bảo nguồn cung cần thiết cho đất nước, chúng tôi sẽ xả dầu từ kho dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó, dầu từ kho dự trữ chung mà các nước sản xuất khác đặt tại Nhật Bản cũng dự kiến được giải phóng trong tháng này", bà Takaichi viết trên X, ngày 24/3.

Tuần trước, Tokyo đã bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ của khu vực tư nhân. Số dầu này tương đương 15 ngày tiêu thụ. Bà Takaichi khi đó cho biết dầu từ kho của chính phủ tương đương 1 tháng tiêu thụ cũng sẽ được giải phóng.

Quốc gia này hiện có kho dự trữ dầu chiến lược thuộc nhóm lớn nhất thế giới, với hơn 400 triệu thùng, tính đến tháng 12/2025. Hồi giữa tháng này, họ cho biết sẽ bán ra 80 triệu thùng dầu, tương đương nguồn cung 45 ngày.

Các bể chứa dầu tại một nhà máy của Idemitsu Kosan ở Ichihara, Nhật Bản tháng 11/2021. Ảnh: Reuters

Khu vực Trung Đông đóng góp 95% dầu nhập khẩu cho Nhật Bản. Tuy nhiên, chiến sự tại đây đang khiến nguồn cung dầu, khí toàn cầu gián đoạn hơn 3 tuần qua.

Theo Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản, kho dự trữ chung được đặt tại nước này là của Arab Saudi, UAE và Kuwait. Thông thường, kho dự trữ chung này được dùng cho mục đích thương mại. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, các hãng dầu Nhật Bản được quyền ưu tiên mua.

Nhật Bản cũng đang tìm cách mua dầu từ các cảng của Arab Saudi và UAE, thông qua các tuyến đường "không qua eo biển Hormuz". Họ cũng mở rộng nguồn cung sang Mỹ, Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa cho biết trước báo giới ngày 24/3.

Hôm 11/3, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thống nhất xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ. Việc này nhằm hạ nhiệt giá dầu thô, vốn đã tăng khoảng 40% kể từ khi chiến sự diễn ra hồi cuối tháng 2.

32 thành viên của IEA nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ khẩn cấp quốc gia, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ của doanh nghiệp. Năm 2022, các nước IEA từng xả khoảng 182 triệu thùng dầu để hỗ trợ thị trường năng lượng sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

