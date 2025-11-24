Nhật Bản sắp đưa tên lửa tới đảo gần Đài Loan

Nhật lên kế hoạch triển khai tên lửa phòng không tới đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km, trong lúc gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

"Quyết định triển khai tên lửa này có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra tấn công vũ trang vào đất nước chúng ta. Quan điểm cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng khu vực là không chính xác", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nói ngày 23/11 khi kết thúc chuyến thăm đảo tiền tiêu Yonaguni.

Theo ông Koizumi, Nhật Bản đang lên kế hoạch triển khai tên lửa phòng không tầm trung trên đảo Yonaguni, cách đảo Đài Loan khoảng 110 km về phía đông. Khi được hỏi về tác động tiềm tàng tới đảo Yonaguni trong trường hợp xảy ra khủng hoảng liên quan đảo Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết ông không bình luận về các kịch bản giả định.

Trước khi đến đảo Yonaguni, ông Koizumi cũng tới thăm các căn cứ trên đảo Ishigaki và Miyako. Căn cứ Ishigaki được trang bị tên lửa chống hạm, trong khi căn cứ ở Miyako có nhiều trang bị giám sát trên không và kho đạn dược. Nhật Bản và Mỹ cũng có các căn cứ lớn trên đảo Okinawa, nằm xa hơn về phía đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại Tokyo hôm 29/10. Ảnh: AFP

Ngoài là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng, đảo Yonaguni cũng là nơi đặt cơ sở radar giám sát có thể rà quét vùng biển và không phận gần đó, cũng như một đơn vị tác chiến điện tử được đưa vào hoạt động từ năm 2024.

Trong cuộc gặp với Thị trưởng Yonaguni, Bộ trưởng Koizumi cho biết Nhật Bản cần tăng khả năng răn đe bằng cách tăng cường năng lực phòng thủ và thắt chặt quan hệ với quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ những tuần gần đây tổ chức diễn tập vận chuyển hàng tiếp tế từ Okinawa đến Yonaguni, mô phỏng việc lập một căn cứ tác chiến tiền phương có thể cần thiết trong trường hợp xảy ra cuộc khủng hoảng khu vực.

Vị trí đảo Yonaguni. Đồ họa: Reuters

Kế hoạch triển khai tên lửa phòng không tới đảo Yonaguni được thông báo trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng liên quan đến bình luận gần đây của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Bà Takaichi hôm 7/11 phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này, nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản.

Trung Quốc phản ứng dữ dội sau phát biểu này và lần đầu triệu đại sứ Nhật Bản sau hai năm, đồng thời khuyến cáo công dân không đến Nhật du lịch. Đây được coi là khủng hoảng lớn nhất trong quan hệ song phương suốt nhiều năm qua.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo Japan Times, Taiwan News, Global Times)