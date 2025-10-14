Nhật Bản lần đầu thắng Brazil sau hơn 30 năm

Nhật BảnBị dẫn 0-2 trong hiệp một, nhưng đội bóng Đông Á kịp ghi liền ba bàn trong hiệp hai để ngược dòng hạ đội khách Brazil 3-2 ở trận giao hữu tối 14/10.

*Ghi bàn: Minamino 52', Nakamura 62', Ueda 71' - Paulo Henrique 26', Martinelli 32'

So với trận đại thắng Hàn Quốc 5-0 trong trận giao hữu trên sân Seoul World Cup cách đây ít ngày, hôm nay HLV Carlo Ancelotti xoay tua đội hình xuất phát. Estevao và Rodrygo dự bị, còn Paulo Henrique và Gabriel Martinelli đá chính, kết hợp với Vinicius tạo thành bộ ba trên hàng công.

Đội khách nhập cuộc hứng khởi, cầm bóng nhiều hơn và ghi hai bàn từ những pha phối hợp mãn nhãn trong hiệp một. Phút 26, Bruno Guimaraes chọc khe để Henrique thoát xuống sút má ngoài đưa bóng đi chéo góc, ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển Brazil. 6 phút sau, đến lượt Lucas Paqueta bấm bóng kỹ thuật vào vòng cấm để Martinelli sút chân trái một chạm, nâng tỷ số lên 2-0.

Martinelli (áo vàng) dứt điểm chân trái chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil, trong trận giao hữu trên sân Ajinomoto, Tokyo, Nhật Bản ngày 14/10/2025. Ảnh: EPA

Tưởng như đội bóng Nam Mỹ sẽ giành chiến thắng đậm khác ở Đông Á, thì Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai dù vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, như cầu thủ chạy cánh Kaoru Mitoma (Brighton) và tiền vệ Wataru Endo (Liverpool).

Phút 52, Fabricio Bruno, trung vệ thuộc biên chế Cruzeiro, lóng ngóng chuyền thẳng vào chân Minamino Takumi trong vòng cấm. Cựu tiền đạo Liverpool không bỏ lỡ món quà khi sút về góc cao, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

10 phút sau, Junya Ito tạt bóng từ cánh phải để Keito Nakamura đá nối chéo góc. Hậu vệ Bruno nỗ lực băng về cản phá, nhưng bóng bay thẳng về lưới nhà, giúp Nhật Bản gỡ hòa 2-2.

Kịch tính đẩy lên cao trong những phút cuối. Matheus Cunha tưởng như đã đưa Brazil vượt lên ở phút 83, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Và rồi, chỉ 5 phút sau, sân Ajinomoto với hơn 40.000 CĐV vỡ òa sung sướng khi Ueda Ayase bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, đưa bóng đập đất rồi lăn qua vạch vôi trong sự bất lực của thủ thành Souza.

Minamino (giữa) mừng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trong trận giao hữu trên sân Ajinomoto, Tokyo, Nhật Bản ngày 14/10/2025. Ảnh: AP

Đây là lần đầu sau 14 cuộc chạm trán Nhật Bản thắng được Brazil. Trước đó, họ thua 11, hòa 2, ghi 5 bàn và thủng lưới 35 lần. Chuỗi trận đó trải dài hơn 30 năm, qua các kỳ World Cup, Confederations Cup và nhiều trận giao hữu khác - tất cả đều cho thấy khoảng cách lớn giữa hai nền bóng đá trong quá khứ.

Hai trận hòa hiếm hoi của Nhật Bản trước Brazil đều đến ở Confederations Cup, với kết quả 0-0 năm 2001 và cuộc rượt đuổi tỷ số 2-2 đầy kịch tính năm 2005. Nhật Bản còn gặp Brazil một lần ở giải đấu lớn, là thất bại 1-4 tại World Cup 2006.

Kết quả hôm nay cũng giúp Nhật Bản nối dài mạch bất bại trên sân nhà lên 21 trận. Cách đây ít ngày, họ hòa Paraguay 2-2 trong trận giao hữu tại Panasonic Suita, Osaka.

Ueda Ayase đánh đầu ấn định chiến thắng cho Nhật Bản. Ảnh: Kahoku

Trái lại, đây là thất bại thứ hai của Brazil từ khi Ancelotti tiếp quản vào tháng 5, sau trận thua Bolivia 0-1 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ.

Brazil và Nhật Bản đều đã giành vé dự World Cup 2026. Những trận giao hữu kiểu này sẽ giúp cả hai tiếp tục hoàn thiện trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu được đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau.

Hồng Duy