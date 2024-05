Nhật Bản lại tăng trưởng âm

Sau một quý tăng trưởng, GDP Nhật Bản giảm trở lại trong 3 tháng đầu năm nay, chủ yếu do tiêu dùng nội địa yếu.

Sáng 16/5, Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố số liệu sơ bộ cho thấy GDP nước này giảm 2% trong quý I. Tốc độ này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters.

So với quý cuối năm 2023, GDP Nhật Bản giảm 0,5%. Tăng trưởng quý IV/2023 cũng được điều chỉnh về gần 0%, thay vì tăng 0,4% như ước tính trước đó.

Người dân ăn uống tại khu mua sắm Ameyoko (Tokyo, Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Tiêu dùng, vốn chiếm hơn nửa nền kinh tế Nhật Bản, giảm 0,7% trong quý I. Đây là quý thứ tư liên tiếp tiêu dùng đi xuống - dài nhất kể từ năm 2009. Việc người dân ngại chi tiêu cũng là lý do chính khiến GDP Nhật Bản giảm trong quý III/2023.

Chi tiêu của doanh nghiệp giảm 0,8% trong quý I. Xuất khẩu ròng giảm 0,3%, cho thấy nhu cầu bên ngoài yếu.

"Kinh tế Nhật Bản đã chạm đáy trong quý I. GDP sẽ bật lại quý này, nhờ lương tăng, dù tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ vẫn còn nhiều bất ổn", Yoshimasa Maruyama - nhà kinh tế học tại SMBC Nikko nhận định.

Giới chức Nhật Bản kỳ vọng việc được tăng lương và giảm thuế thu nhập (bắt đầu từ tháng 6) sẽ giúp tiêu dùng tăng trở lại. Hôm 15/3, các công ty lớn nhất Nhật Bản đã đồng ý nâng lương cho người lao động thêm 5,28% trong năm 2024. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 33 năm qua.

Dù vậy, việc giá yen thấp nhất 34 năm so với USD cũng làm tăng lo ngại rằng chi phí sinh hoạt cao sẽ bóp nghẹt tiêu dùng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã chấm dứt chính sách lãi suất âm hồi tháng 3, nhưng vẫn chần chừ tăng lãi thêm, do nền kinh tế còn dễ tổn thương. Lãi suất âm là lý do chính khiến yen mất giá vài năm qua.

Hà Thu (theo Reuters)