Nhật Bản thắng Jordan ở tứ kết U23 châu Á

Arab SaudiNhật Bản hòa Jordan qua 120 phút, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu ở trận tứ kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026.

Hai đội bước vào vòng knock-out với những hành trình ở vòng bảng hoàn toàn trái ngược. Nhật Bản, dù chỉ sử dụng lực lượng U21, vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ khi toàn thắng cả ba trận, ghi tới 10 bàn và không để lọt lưới lần nào. Họ lần lượt vùi dập Syria 5-0, vượt qua UAE 3-0 và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 2-0 trước Qatar.

Trong khi đó, Jordan khởi đầu đầy chật vật với thất bại 0-2 trước Việt Nam, rồi phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới có thể lách qua khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp.

Nhật Bản mừng bàn gỡ hòa trong trận gặp Jordan tại tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, sự chênh lệch về phong độ ấy đã không được phản ánh trên sân King Abdullah Sport City, Jeddah vào chiều 16/1. Trước một Jordan chơi kiên cường và kỷ luật, Nhật Bản trải qua 120 phút căng thẳng, bế tắc và chỉ có thể giành quyền đi tiếp sau loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Ở thời khắc quyết định, thủ thành Rui Araki trở thành người hùng của đội tuyển xứ Mặt trời mọc khi xuất sắc cản phá hai cú sút của Mohammad Taha và Mohammad Al Shatti. Trong khi đó, các cầu thủ Nhật Bản giữ được sự lạnh lùng cần thiết khi thực hiện thành công cả bốn lượt đá.

Đáng chú ý nhất là tình huống hy hữu ở lượt sút thứ hai. Cú dứt điểm của Yutaka Michiwaki bị thủ môn Jordan cản phá, bóng bật cao lên không trung rồi bất ngờ rơi xuống, chạm đất và lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một khoảnh khắc may mắn hiếm hoi, nhưng đủ để đưa Nhật Bản tiến bước sau trận đấu đầy nhọc nhằn.

Hồng Duy - Quang Dũng