Nhật Bản - Jordan: Tranh vé đầu tiên vào bán kết U23 châu Á

Cầu thủ Nhật Bản muốn tiếp tục giữ sạch lưới trước Jordan

Trong buổi họp báo trước tứ kết, hậu vệ Shuto Nagano nói: "Ở vòng bảng, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giành kết quả tốt và tạo đà tâm lý. Điều đó mang lại sự tự tin lớn và chúng tôi muốn duy trì điều này ở vòng loại trực tiếp".

Đương kim vô địch Nhật Bản xoay vòng đội hình linh hoạt trong suốt vòng bảng và thu về hiệu quả tối đa, toàn thắng, ghi 10 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào.

Hậu vệ Shuto Nagano trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: AFC

"Đây là trận đấu loại trực tiếp, nên từng chi tiết đều quan trọng. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng phải duy trì cùng đẳng cấp thi đấu. Chúng tôi cần giữ cường độ và sự tập trung như đã thể hiện ở vòng bảng",Shuto nói thêm. "Chúng tôi chưa để thủng lưới và sẽ làm mọi cách để duy trì sự tập trung, tiếp tục chiến thắng và tiến xa nhất có thể".

Bên phía Jordan, Kalbouneh tin rằng sức mạnh tập thể sẽ giúp đại diện Tây Á gây khó khăn cho đội bóng từng hai lần vô địch giải. "Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện tốt nhất với tư cách một tập thể và cùng nhau giành vé đi tiếp. Trận đấu chắc chắn rất khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết của toàn đội rất mạnh mẽ và chúng tôi sẵn sàng cống hiến tất cả", tiền đạo này cho biết.

Thành tích tốt nhất của Jordan tại giải là hạng ba năm 2013, và Kalbouneh tỏ ra lạc quan rằng thế hệ hiện tại có thể làm tốt hơn. Anh tự tin: "Mọi cầu thủ đều chung một mục tiêu là vào chung kết. Chúng tôi đoàn kết, sẵn sàng và tin tưởng vào các quyết định của ban huấn luyện. Bất kỳ ai được lựa chọn cũng sẽ nỗ lực mang đến màn trình diễn tốt nhất cho Jordan".