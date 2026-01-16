Nhật Bản - Jordan: Tranh vé đầu tiên vào bán kết U23 châu Á

-
Cầu thủ Nhật Bản muốn tiếp tục giữ sạch lưới trước Jordan
Trong buổi họp báo trước tứ kết, hậu vệ Shuto Nagano nói: "Ở vòng bảng, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giành kết quả tốt và tạo đà tâm lý. Điều đó mang lại sự tự tin lớn và chúng tôi muốn duy trì điều này ở vòng loại trực tiếp".
Đương kim vô địch Nhật Bản xoay vòng đội hình linh hoạt trong suốt vòng bảng và thu về hiệu quả tối đa, toàn thắng, ghi 10 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào.
"Đây là trận đấu loại trực tiếp, nên từng chi tiết đều quan trọng. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng phải duy trì cùng đẳng cấp thi đấu. Chúng tôi cần giữ cường độ và sự tập trung như đã thể hiện ở vòng bảng",Shuto nói thêm. "Chúng tôi chưa để thủng lưới và sẽ làm mọi cách để duy trì sự tập trung, tiếp tục chiến thắng và tiến xa nhất có thể".
Bên phía Jordan, Kalbouneh tin rằng sức mạnh tập thể sẽ giúp đại diện Tây Á gây khó khăn cho đội bóng từng hai lần vô địch giải. "Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện tốt nhất với tư cách một tập thể và cùng nhau giành vé đi tiếp. Trận đấu chắc chắn rất khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết của toàn đội rất mạnh mẽ và chúng tôi sẵn sàng cống hiến tất cả", tiền đạo này cho biết.
Thành tích tốt nhất của Jordan tại giải là hạng ba năm 2013, và Kalbouneh tỏ ra lạc quan rằng thế hệ hiện tại có thể làm tốt hơn. Anh tự tin: "Mọi cầu thủ đều chung một mục tiêu là vào chung kết. Chúng tôi đoàn kết, sẵn sàng và tin tưởng vào các quyết định của ban huấn luyện. Bất kỳ ai được lựa chọn cũng sẽ nỗ lực mang đến màn trình diễn tốt nhất cho Jordan".
Đội hình xuất phát
Nhật Bản thi đấu ấn tượng thế nào ở vòng bảng?
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản và Jordan chạm trán nhau tại U23 châu Á. Nhật Bản góp mặt ở vòng tứ kết ba kỳ liên tiếp, gồm việc vào bán kết ở hai lần gần nhất. Trong khi đó, Jordan lần đầu vào tứ kết kể từ năm 2020, giải đấu mà họ để thua Hàn Quốc 1-2.
Nhật Bản ghi 10 bàn ở vòng bảng - thành tích tốt nhất của một đội tuyển qua giai đoạn này, bằng với Arab Saudi và Uzbekistan tại giải năm 2024. Nhật Bản cũng dẫn đầu giải đấu về số cú sút trúng đích (23), chỉ Uzbekistan năm 2024 (25 lần) đạt thành tích tốt hơn trong vòng bảng của bốn kỳ gần nhất.
Nhật Bản đã toàn thắng và giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất tại U23 châu Á (tính cả giải năm 2024), thành tích dài nhất lịch sử giải, ngang bằng Iraq (2014-2016) và Uzbekistan (2024). Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản không để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng.
HLV U23 Jordan phát biểu tự tin trước trận
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Omar Najhi tin rằng các học trò của ông đủ bản lĩnh để tạo nên màn trình diễn xuất sắc trước đối thủ đang hướng tới danh hiệu thứ ba.
"Trận đấu ngày mai rất quan trọng và chúng tôi sẽ đối đầu một đối thủ mạnh. Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, yếu tố sẽ mang tính quyết định", ông cho biết. "Họ đã thể hiện cá tính mạnh mẽ khi đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam ở vòng bảng để lần lượt đánh bại Arab Saudi và Kyrgyzstan".
Theo nhà cầm quân 47 tuổi, Jordan hiện sở hữu sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. "Mỗi cầu thủ đều có vai trò quan trọng và toàn đội đã sẵn sàng chơi với phong độ cao nhất", ông nói. "Chúng tôi là một trong những đội trẻ nhất giải, chỉ sau Nhật Bản, nhưng các cầu thủ sung sức, giàu động lực và khát khao thể hiện".
HLV Najhi cũng nhấn mạnh Jordan đã nghiên cứu kỹ đối thủ, song khả năng thích ứng và sự tập trung vào chi tiết nhỏ sẽ mang tính then chốt. Ông nói: "Nhật Bản rất mạnh, điều họ đã chứng minh ở vòng bảng. Nhưng chúng tôi đã phân tích lối chơi, hiểu rõ chất lượng của họ. Không có đội bóng nào hoàn hảo, và khác biệt thường đến từ những chi tiết nhỏ".