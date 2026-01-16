Quả đá luân lưu hiếm thấy ở tứ kết U23 châu Á 2026

Arab SaudiSự chủ quan của thủ môn Jordan khiến bóng đi vào lưới trong loạt luân lưu, nơi Nhật Bản thắng 4-2 tại tứ kết U23 châu Á 2026 tối 16/1.

Nhật Bản dẫn 1-0 sau lượt đầu, khi cú sút vào góc phải của Mohammad Taha bị Rui Araki bắt bài. Đến lượt thứ hai, cú sút vào góc trái của Yutaka Michiwaki bị thủ thành Abdel Al Talalga cản phá. Thủ môn Jordan lập tức lao lên mừng cuồng nhiệt, nhưng thiếu cẩn trọng. Khi anh định thần nhận ra sai lầm, thì bóng đã đập đất bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn này.

Michiwaki thở phào khi không sút hỏng. Trên khán đài, một CĐV Nhật Bản bật cười, rồi vỗ tay, còn phía CĐV Jordan thì ôm đầu nuối tiếc trước pha bóng hiếm thấy.

Tiền vệ Nhật Bản Shusuke Furuya (giữa) ghi bàn ở phút 50 trong trận hòa Jordan 1-1, rồi thắng luân lưu 4-2 tại tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Tình huống hy hữu này giúp Nhật Bản tăng thêm tự tin. Ryunosuke Sato và Tokumo Kawai sút thành công ở hai lượt sau, trong khi Mohammad Al Shatti không thắng được thủ môn Araki ở lượt bốn. Nhật Bản thắng chung cuộc 4-2.

Nhật Bản được đánh giá cao hơn Jordan ở tứ kết. Dù mang đội U21 đi dự giải, Nhật Bản lần lượt hạ Syria 5-0, UAE 3-0 và Qatar 2-0 ở vòng bảng.

20 phút đầu trận chứng kiến sức ép cực lớn của đại diện Đông Á, nhưng các chân sút lần lượt phung phí cơ hội. Đến phút 30, Jordan phản đòn chất lượng, với bàn thắng của đội trưởng Ali Al Azaizeh. Phải đến phút 50, Nhật Bản mới có bàn gỡ nhờ công Shusuke Furuya, cũng sau một tình huống hàng thủ Jordan bất ngờ dâng cao.

Từ phút 65, tốc độ trận đấu giảm xuống khi thể lực các cầu thủ sụt giảm. Thế trận kéo đến hiệp phụ là Nhật Bản dồn ép, kiểm soát bóng vượt trội, còn Jordan chờ phản công. Hai đội đều có cơ hội, nhưng phung phí nên buộc phải bước vào loạt luân lưu.

Chiến thắng giúp Nhật Bản bước vào bán kết, và chờ đội thắng ở cặp Hàn Quốc gặp Australia vào tối mai 17/1. Đây là lần thứ tư, và là thứ ba liên tiếp, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á. Ở kỳ trước, những chiến binh samurai xanh giành chức vô địch.

Trong khi đó, Jordan vẫn chưa thể tái lập thành tích vào bán kết, như kỳ giải đầu tiên năm 2013. Nhiều học trò của HLV Omar Najhi đã gục khóc tại sân King Abdullah, sau khi cống hiến một trận đấu chất lượng bằng hết sức lực với Nhật Bản.

Trung Thu