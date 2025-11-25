Nhật Bản cáo buộc UAV Trung Quốc áp sát đảo tiền tiêu

Lực lượng phòng không Nhật Bản phát hiện "UAV Trung Quốc" áp sát đảo Yonaguni một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm.

"Một thiết bị bay không người lái của Trung Quốc đã đi qua vùng biển giữa đảo Yonaguni và đảo Đài Loan ngày 24/11. Tiêm kích từ Bộ tư lệnh Phòng không Tây Nam, thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không (JASDF), đã được triển khai ứng phó", Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 25/11 thông báo.

Đảo Yonaguni là đảo cực tây của Nhật Bản, cách đảo Đài Loan khoảng 110 km về phía đông và đang trở thành tâm điểm căng thẳng ngoại giao mới nhất giữa Tokyo và Bắc Kinh. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) mở căn cứ tại Yonaguni từ năm 2016.

Tiêm kích F-15J Nhật Bản bay trên Thái Bình Dương trong đợt diễn tập tháng 10/2021. Ảnh: USAF

Sự việc diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thăm hòn đảo và căn cứ tiền tiêu trong hai ngày 22-23/11, nêu khả năng triển khai tên lửa phòng không tầm trung Type-03.

Ông tới thăm nhiều đơn vị ở khu vực để kiểm tra trang thiết bị, nghe báo cáo và thị sát diễn tập đánh chặn trên không từ máy bay vận tải.

Trong cuộc gặp Thị trưởng Tsuneo Uechi, ông Koizumi kêu gọi người dân địa phương ủng hộ kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ tại hòn đảo.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi thăm đơn vị trên đảo tiền tiêu Yonaguni ngày 22-23/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Một số cư dân trên đảo Yonaguni nêu lo ngại viễn cảnh triển khai tên lửa Type-03 có thể làm gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Koizumi khẳng định các hệ thống tên lửa này chỉ mang tính phòng vệ, giúp đối phó máy bay và tên lửa xâm nhập lãnh thổ Nhật Bản, không nhằm tấn công nước khác.

Trung Quốc và Nhật Bản đang trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 7/11 nói trước quốc hội rằng kịch bản hòn đảo Đài Loan bị tấn công có thể kích hoạt phản ứng quân sự của Tokyo. Trung Quốc yêu cầu Thủ tướng Takaichi rút lại phát biểu, đồng thời cấm cửa hải sản và phim Nhật Bản, cảnh báo công dân Trung Quốc không nên đến quốc gia này.

Vị trí đảo Yonaguni. Đồ họa: Reuters

Bắc Kinh chỉ trích ý tưởng triển khai tên lửa đến đảo Yonaguni, gọi kế hoạch này là "cố ý tạo căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự". Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó cảnh báo Nhật Bản sẽ hứng chịu thất bại quân sự "thảm hại" nếu sử dụng vũ lực để can thiệp vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Thanh Danh (Theo AFP, Yomiuri)