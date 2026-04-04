Nhật Bản, Australia công khai chê tiền thưởng Asian Cup nữ

Nhà vô địch và á quân Asian Cup nữ 2026 cùng ra thông báo đề nghị LĐBĐ châu Á (AFC) tăng tiền thưởng, khi giải đấu thu hút người xem.

Trong tuyên bố chung công bố ngày 3/4 thông qua Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro), hai đội nhận xét Asian Cup nữ vừa kết thúc "có tiền thưởng thấp nhất trong các giải châu lục", bất chấp thành công về chuyên môn và thương mại. Nhật Bản đánh bại chủ nhà Australia 1-0 ở chung kết tại Sydney hôm 21/3, trong trận đấu thu hút hơn 74.000 khán giả, kỷ lục của giải.

Tổng tiền thưởng của Asian Cup nữ 2026 là 1,8 triệu USD, không đổi so với năm 2022. Con số này kém xa mức 14,8 triệu USD của giải nam. Khoảng cách lớn về tài chính trở thành tâm điểm chỉ trích, khi các cầu thủ cho rằng quy mô và sức hút của giải nữ đã thay đổi đáng kể. "Bất chấp thành công của giải đấu, mức thưởng vẫn thấp nhất và sự bất bình đẳng giữa bóng đá nam và nữ vẫn còn tồn tại", tuyên bố của hai đội có đoạn.

74.397 khán giả tới sân xem trận chung kết Asian Cup nữ 2026 giữa Nhật Bản và Australia trên sân Australia, thành phố Sydney tối 21/3/2026. Ảnh: Kyodo

Họ cũng cho biết đã gửi đề nghị tới AFC trước giải, kêu gọi hợp tác hướng tới tiền thưởng ngang bằng. Hai đội muốn đảm bảo chia phần doanh thu cho cầu thủ, cũng như cùng xây dựng di sản lâu dài cho bóng đá nữ. Tuy nhiên, những đề xuất này đã bị phớt lờ.

Báo cáo của FIFPro công bố hồi tháng 2 cho thấy Asian Cup nữ 2026 có thể tạo ra doanh thu lên tới 82,4 triệu USD. Trong ba tuần thi đấu, giải thu hút tổng cộng khoảng 350.000 lượt khán giả đến sân. Những con số này được xem là cơ sở để các cầu thủ yêu cầu thay đổi cách phân bổ tài chính, thay vì duy trì mức thưởng thấp như trước.

Nhật Bản và Australia cho rằng việc nâng tiền thưởng có ý nghĩa lâu dài với toàn bộ hệ sinh thái bóng đá nữ ở châu Á. "Tiền thưởng ngang bằng sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn ở mọi cấp độ trong khu vực", tuyên bố viết. "Chúng tôi muốn bình đẳng tài chính lẫn sự tôn trọng và điều kiện thi đấu.

Asian Cup nữ 2026 kết thúc với nhiều vấn đề ngoài chuyên môn. Iran gây chú ý khi 7 cầu thủ xin tị nạn sau khi bị chỉ trích ở quê nhà vì không hát quốc ca, trong đó hai người vẫn ở lại Australia. Ấn Độ gặp khó khăn khi trang phục thi đấu không phù hợp. Trong khi đó, Hàn Quốc từng dọa tẩy chay giải vì cho rằng bị đối xử kém hơn đội nam.

Nhật Bản và Australia cũng kêu gọi FIFA thực hiện cam kết về tiền thưởng ngang bằng tại World Cup nữ 2027. Họ coi đó là bước đi quan trọng để thu hẹp khoảng cách giới trong bóng đá, đồng thời tạo áp lực lên các liên đoàn châu lục như AFC phải thay đổi.

AFC có trụ sở tại Kuala Lumpur, hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các chỉ trích từ hai đội.

Hoàng An (theo SCMP)