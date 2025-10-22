Nhập viện vì tập gym cường độ cao

Hà NộiSau khi tập gym cường độ cao trong hai giờ, chàng trai 25 tuổi đau dữ dội cơ đùi, kèm tiểu sẫm màu, bác sĩ xác định tiêu cơ vân cấp, nguy cơ tổn thương đa cơ quan.

Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau các cơ bắp đùi, căng cẳng chân hai bên. Trước đó, anh tập gym cường độ cao, kéo dài hai giờ một lần tập, trong một tuần.

Kết quả xét nghiệm men cơ (CK total) tăng cao lên tới 111825 U/L (ngưỡng bình thường là 38-174 U/L). Siêu âm thấy hình ảnh vùng giảm âm (vùng có độ phản xạ sóng âm thấp hơn so với mô xung quanh) trong tổ chức cơ tứ đầu đùi phải, trái. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc tiêu cơ vân cấp.

Bác sĩ Đào Việt Hưng, Khoa Nội, cho biết nếu không phát hiện và xử trí sớm, tiêu cơ vân cấp có thể gây những biến chứng nghiêm trọng như suy thận cấp, rối loạn điện giải, co giật,...

Tiêu cơ vân là tổn thương phá hủy các tế bào cơ vân, giải phóng các chất là thành phần của tế bào cơ vân vào trong máu như creatin kinase, myoglobin, phospho. Nguyên nhân gây bệnh thường là vận động quá sức, luyện tập cường độ cao, nhất là khi thời tiết nóng (như chạy marathon, tập gym nặng), chấn thương dập nát cơ do tai nạn giao thông, vùi lấp, điện giật.

Một số nguyên nhân khác như sử dụng thuốc giảm mỡ máu, chống loạn thần, chống co giật, rượu, ma túy, thuốc lắc, cocain hoặc các bệnh lý chuyển hóa, nhiễm trùng nặng, nhiễm virus, thiếu máu cục bộ kéo dài ở cơ (do bó bột, chèn ép mạch máu...

Bộ ba triệu chứng điển hình của tiêu cơ vân là đau cơ, yếu cơ và nước tiểu sẫm màu (màu trà). Tuy nhiên, trên lâm sàng, bác sĩ chỉ gặp khoảng 10% bệnh nhân có cả ba triệu chứng điển hình. 90% còn lại bệnh nhân có triệu chứng không đầy đủ, thậm chí không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo mệt mỏi, buồn nôn, sốt nhẹ, tiểu ít hoặc vô niệu (nguy cơ suy thận cấp), tim đập nhanh, chuột rút, co giật do rối loạn điện giải.

Bác sĩ khuyến cáo thể thao là quá trình dài hạn, mỗi người cần hiểu rõ giới hạn của bản thân, tập quá sức có thể đi kèm rủi ro sức khỏe. Khi cơ thể có dấu hiệu đau nhức cơ bắp kéo dài, nhịp tim lúc nghỉ cao hơn bình thường, mệt mỏi, khó ngủ, mất động lực, bạn cần giảm cường độ tập luyện. Điều quan trọng là cần tập luyện với mục tiêu dài hạn, không chạy theo thành tích ngắn hạn.

Thúy Quỳnh