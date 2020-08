Nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong bị tấn công

Một nhân viên tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt tấn công ngay bên ngoài nơi làm việc vào chiều nay.

Cảnh sát Hong Kong cho biết nhân viên tổng lãnh sự quán Mỹ, hơn 40 tuổi, rời cơ quan ở đường Garden vào khoảng 15h35 và đang đi bộ xuống dốc thì bị nghi phạm, được tin là người Trung Quốc, tiếp cận từ phía sau. Kẻ này đã đấm hai phát vào đầu anh trước khi bỏ chạy. Cú đấm khiến nam nhân viên bị chảy máu đầu và được đưa tới bệnh viện Queen Mary.

Phát ngôn viên tổng lãnh sự quán Mỹ xác nhận thông tin nhân viên bị hành hung nhưng không tiết lộ danh tính vì lý do bảo mật thông tin.

"Nhân viên này không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi hiện chưa thể suy đoán được động cơ của kẻ tấn công", phát ngôn viên cho biết.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Tình hình Hong Kong trở nên bất ổn từ sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn hồi năm ngoái, trong đó có những cuộc biểu tình bạo lực. Trung Quốc ngày 30/6 thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ quan ngại với động thái này của Trung Quốc, cho rằng nó làm xói mòn quyền tự trị tương đối cao của Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước ký sắc lệnh chấm dứt tình trạng đặc biệt của Hong Kong vì luật an ninh mới. Mỹ tháng này cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt với trưởng đặc khu Carrie Lam cùng nhiều quan chức, cựu quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật an ninh mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu, đồng thời cảnh báo các quốc gia không can thiệp vấn đề nội bộ.

Thanh Tâm (Theo SCMP, AFP)