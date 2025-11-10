Nhân viên Intel bị tố cáo tải 18.000 tập tin mật trước nghỉ việc

Cựu nhân viên Intel Jinfeng Luo bị công ty khởi kiện với lý do tải hàng nghìn tập tin bí mật của công ty khi bị sa thải.

Theo Mercury News, kỹ sư Luo gia nhập Intel năm 2014 và nằm trong nhóm 15% nhân sự bị sa thải hồi tháng 7. Sau khi biết thông tin, người này cố gắng tải các tập tin của công ty, nhiều trong số đó được dán nhãn "Intel Top Secret" (tuyệt mật).

Khách tham quan xem chip tại gian hàng Intel ở một sự kiện về đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Intel hiện đệ đơn khởi kiện Luo, yêu cầu bồi thường 250.000 USD và trả lại toàn bộ thông tin đánh cắp. Theo đơn kiện, ban đầu, người này cố gắng sao chép các tệp từ máy tính xách tay do công ty cung cấp qua ổ cứng một tuần trước khi nghỉ việc, nhưng chế độ bảo mật tự kích hoạt đã lập tức ngăn chặn. Trước ngày làm việc cuối, Luo thử lại lần nữa và chuyển dữ liệu thành công sang ổ cứng mạng (NAS) của mình. Kỹ sư này tận dụng toàn bộ thời gian để tải các tập tin càng nhiều càng tốt với con số tổng cộng khoảng 18.000 tập tin.

Intel phát hiện dữ liệu bị xâm phạm và tiến hành điều tra. Công ty cố gắng liên lạc với Luo hơn 3 tháng bằng nhiều hình thức, như gọi điện thoại, email và thậm chí gửi thư qua bưu điện nhưng không được phản hồi nên khởi kiện.

Hiện Luo được cho là đã "biến mất" cùng lượng dữ liệu đã đánh cắp.

Đây không phải lần đầu một nhân viên Intel ăn trộm bí mật công ty trước khi nghỉ việc. Theo Oregon Live, hồi tháng 8, tòa án Mỹ phạt Varun Gupta, từng là kỹ sư tiếp thị sản phẩm tại Intel trong một thập kỷ, số tiền 34.472 USD vì đánh cắp "hàng nghìn tập tin" của công ty Mỹ vào năm 2020, sau đó sử dụng chúng để được tuyển dụng vào Microsoft.

Bảo Lâm (theo Mercury News, Tom's Hardware)