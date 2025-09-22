Nhân viên cứu người ngã trên đường ray khi tàu lao tới được khen thưởng

Quảng NgãiKéo người bị ngã giữa đường ray ra ngoài khi tàu đang lao tới, hai nhân viên gác chắn cùng kíp trực được tặng giấy khen.

Chiều 22/9, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đến trạm chắn Thọ Lộc (ở đoạn đường sắt Quảng Ngãi - Đại Lộc) tặng giấy khen cho hai anh Nguyễn Sơn Oánh, Nguyễn Huy Hoàng cùng tập thể kíp trực của công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Anh Oánh (trái) và anh Hoàng được khen thưởng vì hành động cứu người. Ảnh: Phạm Linh

Theo ông Nguyễn Phúc Nhân, Phó ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết, sau khi xem video sự việc, lãnh đạo ban thấy hành động của anh Oánh cùng kíp trực thể hiện trách nhiệm và dũng cảm, cần được khen thưởng, nêu gương kịp thời.

Trước đó, lúc hơn 0h ngày 21/9, tàu SE6 chạy tuyến Hà Nội - TP HCM đến trạm Thọ Lộc, nơi giao nhau giữa quốc lộ 24B - một trong những tuyến giao thông đông đúc của tỉnh Quảng Ngãi với đường sắt Bắc - Nam.

Thời điểm này, hai anh Oánh và Hoàng đã đóng gác chắn chờ tàu qua. Bất ngờ, người đàn ông 34 tuổi (ở xã Tịnh Hà cũ) có dấu hiệu say xỉn lái xe máy tới tông rào chắn rồi té ngã giữa đường ray.

Nhân viên cứu thanh niên ngã trên đường ray khi tàu đang lao tới Anh Ánh kéo người đàn ông ngã trên đường ray khi tàu lao tới. Video: Cục Cảnh sát Giao thông

Nhân viên Oánh sau khi ra hiệu bất thành, đã chạy tới kéo người đàn ông ra khỏi đường ray khi tàu cách khoảng 50 m. Sau đó anh cùng các nhân viên ở chốt đưa nạn nhân bị thương nhẹ ở đầu đến bệnh viện. Hiện sức khỏe người này ổn định.

Phạm Linh