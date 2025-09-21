Nhân viên cứu người đàn ông ngã trên đường ray khi tàu lao tới

Quảng NgãiThấy người đàn ông dấu hiệu say xỉn vượt gác chắn té giữa đường sắt, anh Nguyễn Sơn Oánh liều mình kéo nạn nhân ra ngoài sớm vài giây trước khi tàu đến.

Tàu SE6 chạy tuyến Hà Nội - TP HCM qua đường ngang ở khu vực Đại Lộc, thuộc xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi lúc hơn 0h ngày 21/9. Thời điểm này, hai nhân viên thuộc Đội cầu đường, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình là Nguyễn Sơn Oánh và Nguyễn Huy Hoàng đã đóng gác chắn chờ tàu qua.

Nhân viên cứu thanh niên ngã trên đường ray khi tàu đang lao tới Nhân viên đường sắt kéo người ngã trước mũi tàu. Video: Cục Cảnh sát Giao thông

Bất ngờ, người đàn ông 34 tuổi (ở xã Tịnh Hà cũ) lái xe từ hướng đông lên tây, do không chú ý quan sát, đã tông vào rào chắn, xe và người ngã vào giữa đường tàu.

Phát hiện sự việc, anh Oánh chạy tới kéo nạn nhân ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi tàu lao tới. Người đàn ông bị thương ở đầu, được tổ nhân viên đường sắt đưa đi cấp cứu. Xe máy bị tàu cán hư hỏng nặng.

Tàu sau đó dừng lại kiểm tra chừng 30 phút mới tiếp tục hành trình.

Nhân viên Nguyễn Huy Hoàng kể mình là người nhận tin về đoàn tàu đi qua chốt và cùng anh Oánh đóng gác chắn. Khi vừa đóng xong một người dấu hiệu uống bia rượu chạy xe đâm vào cần chắn, té ngã.

"Lúc này chỉ còn vài giây là đoàn tàu tới, Oánh đã liều mình kéo nạn nhân ra ngoài trong tình thế bất đắc dĩ. Khi tàu đi qua và người được cứu sống, hai chúng tôi đều run rẩy. Nếu sơ sẩy một chút có thể mất mạng", anh Hoàng nói, cho biết sau đó sự việc được báo lên cơ quan chức năng.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang đề nghị khen thưởng nhân viên Oánh vì hành động cứu người.

Gần đây xảy ra một số sự cố ở tại điểm gác chắn tàu. Hôm 25/8, thanh niên đi xe máy tông gãy đôi rào chắn ở xã Dầu Giây, Đồng Nai, được nhân viên đường sắt cứu trước khi tàu qua.

Phạm Linh