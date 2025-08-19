Nhân viên chuyên trách chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng

Từ 15/8, nhân viên chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước được hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng, trả cùng kỳ lương tháng.

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 179/2025, quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Người được hưởng hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin, gồm: công nghiệp công nghệ thông tin hoặc công nghiệp công nghệ số, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nhóm thứ hai được hưởng hỗ trợ này là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng chung chính sách này.

Theo Nghị định, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ này với các cơ quan thuộc nhóm một. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ hướng dẫn với nhóm hai.

Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng, từ 15/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền. Khoản này được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Mức này sẽ dừng nếu nhân viên chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng không đảm nhiệm công việc này liên tục từ một tháng trở lên; nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên. Hay người đang trong thời gian nghỉ việc hưởng các chế độ trợ cấp BHXH; trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang. Với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tùy theo mức độ tự chủ về tài chính, đơn vị có thể sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác hoặc ngân sách nhà nước cấp...

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là yếu tố quyết định phát triển của quốc gia; là điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, theo tinh thần Nghị quyết 57.

Với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số, thời gian qua nhiều quy định pháp luật đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, thu hút nguồn lực, đầu tư quốc tế...

Theo Bộ Khoa học Công nghệ, chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách số thông qua phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn.

Do đó, 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số là: y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp.

