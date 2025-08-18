7 nhóm 'có tầm ảnh hưởng' được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt, từ 15/8

Người nước ngoài "cần ưu đãi đặc biệt" như CEO các doanh nghiệp top 100, blogger du lịch trên một triệu người theo dõi, cầu thủ xuất sắc... sẽ được miễn thị thực 3-5 năm.

Đây là nội dung mới được nêu trong Nghị định 221/2025, có hiệu lực từ 15/8, quy định về đối tượng, tiêu chí, điều kiện, thời hạn miễn thị thực và cách thức thực hiện miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi nhập cảnh Việt Nam, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng CEO Nvidia Jensen Huang (ngồi) dạo phố cổ, uống bia, trong chuyến thăm lần thứ hai của ông Huang tới Việt Nam, sau khi ký kết thành lập trung tâm về AI, ngày 5/12/2024. Ảnh: Giang Huy

Người nước ngoài thuộc một trong 7 trường hợp sau được miễn thị thực

Đầu tiên, khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Tiếp đó là các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Diện thứ ba là nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới. Thứ tư là người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.

Hai trường hợp tiếp theo áp dụng với Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài; khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài;

Cuối cùng là các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Nhóm sản xuất MV ca khúc "Alone, Pt. II" của Alan Walker chụp ảnh tại bối cảnh MV tại hang Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis Adventure

Tiêu chí xác định tầm ảnh hưởng

- Với người nước ngoài là nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới: Tập đoàn, doanh nghiệp thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

- Cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới: Thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu...

- Nhà sản xuất nội dung chuyên về quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, làng nghề: Đáp ứng 3 tiêu chí: Sản xuất nội dung chuyên về quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, làng nghề,... đạt 1.000.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội; Có hoạt động truyền thông, quảng bá tích cực về du lịch Việt Nam hoặc cam kết sản xuất nội dung liên quan đến Việt Nam trong chuyến đi; có kế hoạch nội dung cụ thể, được cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận; Không có hành vi, phát ngôn công khai gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia Việt Nam.

Công dân nước ngoài có tầm ảnh hưởng được xét cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Theo Nghị định, người nước ngoài thuộc những nhóm trên sẽ được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt, chỉ nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt có hai dạng: Thẻ điện tử và thẻ cứng có gắn chip. Hai loại có giá trị pháp lý như nhau, sẽ do cơ quan, tổ chức lựa chọn.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng cứng có gắn chip được cấp trong trường hợp người nước ngoài đang ở Việt Nam, đã có thông tin sinh trắc học về vân tay và ảnh khuôn mặt trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Những người này sẽ được miễn thị thực với thời hạn từ 3 năm trở lên, nhưng không quá 5 năm.

Thông tin lưu trữ trong chip điện tử được mã hóa gồm: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và nơi cấp của hộ chiếu; ảnh khuôn mặt; vân tay; số định danh của người nước ngoài (nếu có).

Người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt được nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực.

Nghị định cũng nêu, ngoài chính sách miễn thị thực có thời hạn, những người này cũng được xem xét cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo nhu cầu.

Trong trường hợp người nước ngoài không đáp ứng tiêu chí và điều kiện miễn thị thực, hoặc có thông báo bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, Bộ Công an sẽ hủy giá trị sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt này.

Trước khi có chính sách ưu đãi thị thực đặc biệt, Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) từng đề xuất Việt Nam cấp thị thực vàng cho giới tinh hoa toàn cầu với thời hạn 5-10 năm, có khả năng gia hạn, dài hơn so với thời hạn 1-2 năm hiện tại.

TAB cũng đề xuất cấp thị thực đầu tư thời hạn 10 năm kèm theo lộ trình trở thành thường trú nhân sau 5 năm nếu duy trì mức đầu tư, nhằm thu hút chuyên gia, nhân tài, giới siêu giàu đến Việt Nam.

So sánh các quốc gia tương đồng trong khu vực, từ lâu đã có chính sách miễn thị thực mạnh mẽ, góp phần phát triển kinh tế, du lịch. Thái Lan hiện miễn thị thực cho 93 quốc gia, còn Malaysia là 158, trong khi Việt Nam hiện chỉ miễn thị thực cho 30 quốc gia.

Singapore cũng có chương trình "Nhà đầu tư toàn cầu" để thu hút nhân tài, giới nhà giàu. Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt thẻ vàng nhập cư giá 5 triệu USD, sau vài ngày đã có gần 70.000 người trên khắp thế giới đã đăng ký mua.

Hải Thư