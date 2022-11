Nhận tiền đền bù diện tích đất nhiều hơn thực tế, có phạm pháp?

Trần Khải đang làm thủ tục nhận đền bù đất đai nhưng diện tích đất trên sổ hồng của anh lớn hơn thực tế. Hàng xóm biết chuyện nên đòi chia tiền nếu không sẽ tố cáo anh gian lận.

Theo chia sẻ của anh Khải, anh sở hữu nhà trên đất diện tích 120 m2 tại tỉnh Đồng Nai. Anh vừa ký các giấy tờ thỏa thuận đền bù với cơ quan liên quan, chờ lãnh tiền đền bù và phân đất tái định cư.

Thời gian này, hàng xóm của anh Khải sang nhà, nói rằng diện diện tích đền bù của nhà anh, được tính theo giấy sổ hồng nhiều hơn diện tích đất thực tế. "Họ yêu cầu gia đình em chia tiền chênh lệch, nếu không sẽ tố cáo", anh Khải chia sẻ.

Anh Khải hoang mang không biết mình có làm gì sai? Khi đền bù giải tỏa mặt bằng, cơ quan chức năng sẽ dựa trên diện tích trên sổ hồng/sổ đỏ hay sẽ tiến hành đo đạc lại diện tích chính xác và đền bù theo diện tích đo thực tế?

Thăm dò của VnExpress cho thấy, có tới 54% độc giả (1.585 người) cho rằng, việc đền bù sẽ dựa vào diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lý giải thắc mắc thắc của anh Khải, luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội) phân tích, theo quy định của Luật Đất đai, trình tự thủ tục thu hồi đất khi nhà nước thu hồi như sau:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ thông báo thu hồi đất theo hình thức trực tiếp bằng văn bản hoặc niêm yết tại trụ sở của UBND cấp xã nơi có đất thu hồi;

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

Bước 3: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;

Bước 5: Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt:

Luật sư Bình lưu ý, tại bước 2, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành đo đạc để xác định diện tích đất được bồi thường. Theo đó, việc xác định diện tích đất được bồi thường được quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế".

Như vậy, chỉ có 46% độc giả VnExpress tham gia thăm dò, có quan điểm đúng về vấn đề trên.

Luật sư Bình kết luận, trách nhiệm xác định diện tích đất được bồi thường sẽ thuộc về cơ quan nhà nước. Trường hợp diện tích đền bù của nhà bạn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tính theo giấy sổ hồng nhiều hơn diện tích đất thực tế hiện nay không phải do lỗi của bạn nên bạn không phải lo lắng về điều này.

"Hàng xóm cũng không thể tố cáo việc này do bạn không có hành vi vi phạm cũng như không có lỗi", luật sư Bình cho biết.

Hải Thư