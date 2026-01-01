Nhan sắc vợ của 'thiên thần' Kaka

Trước đó vài ngày, gia đình sao quây quần đón Giáng sinh. Carolina Dias trang điểm nhẹ, chọn phong cách gợi cảm quen thuộc. Cô có mối quan hệ tốt với hai con riêng của chồng - Luca (17 tuổi) và Isabella (14 tuổi), thường chia sẻ ảnh vui nhộn bên hai bé.
Cựu danh thủ Kaka bén duyên người mẫu đồng hương Brazil hồi 2016, kết hôn ba năm sau đó, lần lượt đón con gái Esther (5 tuổi), Sarah (hơn 2 tuổi). Trước đó, anh có cuộc hôn nhân 10 năm với người mẫu kiêm doanh nhân Caroline Celico.
Theo Vogue Brazil, Carolina Dias thu hút người đối diện với vẻ bốc lửa đậm chất Mỹ Latin, gương mặt góc cạnh, khuôn miệng rộng.
Người đẹp biến hóa trên phố Paris, Pháp với kiểu trang phục gợi cảm, phong cách trang điểm, làm tóc thập niên 1960, nhận nhiều lời khen trên Instagram.
Người mẫu đăng loạt ảnh do chồng chụp, khen anh là "nhiếp ảnh gia cừ khôi".
Vợ trẻ thường tư vấn, chọn trang phục khi Kaka dự sự kiện. Cựu danh thủ từng nói từ ngày ở bên Dias, anh luôn được khen trẻ hóa phong cách, đa dạng hơn trong mỗi lần xuất hiện.
Theo The Sun, Ricardo Kaka được báo giới gọi là "thiên thần" hay "thiên sứ sân cỏ" nhờ vẻ điển trai, thư sinh, tính cách thân thiện và kỹ năng chơi bóng không hoa mỹ nhưng hiệu quả. Anh từng chơi cho Sao Paulo (Brazil), AC Milan (Italy), Real (Tây Ban Nha), Orlando City (Mỹ), đoạt nhiều danh hiệu danh giá cấp câu lạc bộ.
Ở cấp độ tuyển quốc gia Brazil, anh ghi 29 bàn trong 92 trận. Năm 2002, khi mới 20 tuổi, anh cùng đội tuyển vô địch World Cup, sau này vào tứ kết World Cup 2006 và 2010. Hồi 2007, anh nhận danh hiệu Quả bóng Vàng.
Như Anh
Ảnh, video: Instagram Acarol.leite