Nhan sắc vợ của 'thiên thần' Kaka

Vợ trẻ thường tư vấn, chọn trang phục khi Kaka dự sự kiện. Cựu danh thủ từng nói từ ngày ở bên Dias, anh luôn được khen trẻ hóa phong cách, đa dạng hơn trong mỗi lần xuất hiện.

Theo The Sun, Ricardo Kaka được báo giới gọi là "thiên thần" hay "thiên sứ sân cỏ" nhờ vẻ điển trai, thư sinh, tính cách thân thiện và kỹ năng chơi bóng không hoa mỹ nhưng hiệu quả. Anh từng chơi cho Sao Paulo (Brazil), AC Milan (Italy), Real (Tây Ban Nha), Orlando City (Mỹ), đoạt nhiều danh hiệu danh giá cấp câu lạc bộ.

Ở cấp độ tuyển quốc gia Brazil, anh ghi 29 bàn trong 92 trận. Năm 2002, khi mới 20 tuổi, anh cùng đội tuyển vô địch World Cup, sau này vào tứ kết World Cup 2006 và 2010. Hồi 2007, anh nhận danh hiệu Quả bóng Vàng.