Nhan sắc tân Miss World Vietnam

Cô vượt qua 46 thí sinh, đăng quang chung kết cuộc thi diễn ra tối 29/3 tại TP HCM. Người đẹp nhận vương miện, 300 triệu đồng tiền mặt và suất thi Miss World năm sau.

Người đẹp 23 tuổi, quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 10.