Nhan sắc tân Miss World Vietnam

Cô vượt qua 46 thí sinh, đăng quang chung kết cuộc thi diễn ra tối 29/3 tại TP HCM. Người đẹp nhận vương miện, 300 triệu đồng tiền mặt và suất thi Miss World năm sau.
Người đẹp 23 tuổi, quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 10.
Cô vượt qua 46 thí sinh, đăng quang chung kết cuộc thi diễn ra tối 29/3 tại TP HCM. Người đẹp nhận vương miện, 300 triệu đồng tiền mặt và suất thi Miss World năm sau.
Người đẹp 23 tuổi, quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 10.
Phương Oanh catwalk sau khi được xướng tên là hoa hậu.
Từ trái sang: Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như, Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu 2 Trương Tâm Như trong lúc công bố top 3.
Từ trái sang: Á hậu 1 Lê Phương Khánh Như, Hoa hậu Phan Phương Oanh, Á hậu 2 Trương Tâm Như trong lúc công bố top 3.
Thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử từ giám khảo, Hoa hậu Tiểu Vy.
Phan Phương Oanh trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Cô mặc thiết kế xuyên thấu, tôn vóc dáng đồng hồ cát. Từ đầu cuộc thi, cô là ứng viên tiềm năng, được nhiều khán giả dự đoán đăng quang.
Phan Phương Oanh trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Cô mặc thiết kế xuyên thấu, tôn vóc dáng đồng hồ cát. Từ đầu cuộc thi, cô là ứng viên tiềm năng, được nhiều khán giả dự đoán đăng quang.
Người đẹp cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 80-60-92 cm.
Người đẹp cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 80-60-92 cm.
Thí sinh trình diễn áo tắm trong chung khảo cuộc thi, hôm 25/3.
Thí sinh trình diễn áo tắm trong chung khảo cuộc thi, hôm 25/3.
Thí sinh mặc trang phục truyền thống, múa trong phần thi tài năng.
Thí sinh mặc trang phục truyền thống, múa trong phần thi tài năng.
Cô là một trong những gương mặt được ban giám khảo đánh giá cao trong các vòng thuyết trình, vào top 4 nội dung Head to Head Challenge, Queen Talk.
Cô là một trong những gương mặt được ban giám khảo đánh giá cao trong các vòng thuyết trình, vào top 4 nội dung Head to Head Challenge, Queen Talk.
Cô mặc áo dài họa tiết xanh, trình diễn trong Lễ hội áo dài 2026 hồi đầu tháng 3.
Cô mặc áo dài họa tiết xanh, trình diễn trong Lễ hội áo dài 2026 hồi đầu tháng 3.
Phương Oanh catwalk ở một sự kiện thời trang năm 2025. Trên sàn diễn, cô từng thử nhiều phong cách, từ ngọt ngào đến mạnh mẽ.
Phương Oanh catwalk ở một sự kiện thời trang năm 2025. Trên sàn diễn, cô từng thử nhiều phong cách, từ ngọt ngào đến mạnh mẽ.
Hoa hậu chụp ảnh kỷ niệm dịp tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tháng 6/2025. Cô đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) 3.63/4, là sinh viên xuất sắc. Người đẹp có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK3.
Hoa hậu chụp ảnh kỷ niệm dịp tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tháng 6/2025. Cô đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) 3.63/4, là sinh viên xuất sắc. Người đẹp có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK3.
Phương Oanh trong bộ ảnh đón tuổi mới hồi tháng 4 năm ngoái.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.
Phương Oanh trong bộ ảnh đón tuổi mới hồi tháng 4 năm ngoái.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.
Hà Thu
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp