Nhan sắc tân Miss Grand Thái Lan

Cô vượt qua 76 thí sinh, đăng quang trong chung kết tối 28/3 tại Bangkok. Patthama Jitsawat được nhiều khán giả theo dõi chương trình đánh giá xứng đáng với chiến thắng. Từ đầu cuộc thi, cô thể hiện phong độ ổn định, hoàn thành tốt các phần chụp ảnh, trình diễn, một số hoạt động bên lề.
Người đẹp tôn vóc dáng với đầm xuyên thấu, trong phần thi trang phục dạ hội.
Patthama Jitsawat trong chung kết.
Patthama Jitsawat ở phần thi trang phục dân tộc. Cô là thí sinh đại diện tỉnh Chonburi, từng giành vương miện Miss Universe Chonburi 2025 nhưng sau đó từ bỏ danh hiệu.
Patthama Jitsawat có vẻ đẹp hiện đại với đôi mắt sâu, môi dày. Cô thường trang điểm nhấn vào mắt, lông mày.
Mỹ nhân thường xuyên tập gym, bơi lội để duy trì hình thể. Cô có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Cô tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Rangsit, là ca sĩ dòng nhạc dân gian. Ngoài ra, cô làm người mẫu tự do, tham gia diễn xuất trong một số phim.
Hoa hậu thể hiện giọng hát.
Cô theo đuổi hình tượng gợi cảm với các bộ trang phục ôm sát, cắt xẻ.
Cuối năm nay, cô sẽ dự thi Miss Grand International tại Ấn Độ.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Người đăng quang sẽ đến nhiều nơi để truyền thông điệp về "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", nâng cao nhân quyền. Năm 2021, Thùy Tiên đăng quang trong cuộc thi tổ chức tại Bangkok.
Cuộc thi thu hút khán giả nhờ tính giải trí cao. Các thí sinh sáng tạo màn trình diễn, hô tên độc đáo nhằm thu hút sự chú ý.
Thanh Thanh
Ảnh, video: MGT