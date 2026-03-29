BangkokPatthama Jitsawat, 32 tuổi, cao 1,73 m, đăng quang trong chung kết Miss Grand Thái Lan, tối 28/3.

Cô vượt qua 76 thí sinh, giành quyền thi Miss Grand International, tổ chức tại Ấn Độ vào cuối năm. Trên fanpage chương trình, nhiều khán giả đánh giá Patthama Jitsawat chiến thắng thuyết phục nhờ gương mặt, vóc dáng đẹp, kỹ năng trình diễn tốt. Cô giao tiếp tự tin, đứng đầu một số phần thi phụ và giành hai giải của nhà tài trợ.

Tân Miss Grand Thái Lan Patthama Jitsawat. Ảnh: MGT

Người đẹp hoạt động nhiều năm trong làng giải trí Thái Lan, từng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, lấn sân diễn xuất, làm người mẫu tự do.

Ca sĩ 32 tuổi đăng quang Miss Grand Thái Lan Patthama Jitsawat trong chung kết. Video: MGT

Đêm thi mở màn với phần đồng diễn của 77 thí sinh, kết hợp sân khấu nước được dàn dựng công phu. Miss Grand Thái Lan 2025 Sarunrat Puagpipat mang đến tiết mục nhảy trên mặt nước ấn tượng. Cô liên tục di chuyển, xoay người và thực hiện các động tác vũ đạo. Sau đó, các người đẹp trình diễn trang phục dạ hội, áo tắm, ứng xử.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Người đăng quang sẽ đến nhiều nơi để truyền thông điệp về "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", nâng cao nhân quyền. Năm 2021, Thùy Tiên đăng quang trong cuộc thi tổ chức tại Bangkok.

Cuộc thi thu hút khán giả nhờ tính giải trí cao. Các thí sinh sáng tạo các màn trình diễn, hô tên độc đáo nhằm thu hút sự chú ý.

Thanh Thanh