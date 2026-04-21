Nhan sắc 'Người đẹp nhất thế giới năm 2026'

Vẻ đáng yêu của Anne Hathaway thuở bé. Cô chia sẻ bức hình này trên Instagram năm 2015. Ảnh: Instagram Anne Hathaway

Cô sinh năm 1982 tại Mỹ, là một những minh tinh hàng đầu Hollywood, nổi tiếng qua các phim như The Princess Diaries (2001), The Devil Wears Prada (2006), Les Misérables (2012), Interstella (2014). Đến nay, cô có một giải Oscar và một giải Quả Cầu Vang.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Anne Hathaway cho biết bản muốn trở thành diễn viên từ năm ba tuổi. Khi đó, cô đi xem mẹ - diễn viên Kate McCauley Hathaway - diễn vở kịch Evita. Khi được bố hỏi nghĩ thế nào về buổi diễn, Anne nói: "Có nhiều trẻ con trên sân khấu. Con nên là một trong số đó".