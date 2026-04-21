Nhan sắc 'Người đẹp nhất thế giới năm 2026'

Ngày 20/4, People công bố Anne Hathaway là "Người đẹp nhất thế giới 2026" trong ấn phẩm mới nhất. Trò chuyện với tạp chí, cô cho biết cảm thấy "như chuyện không tưởng" khi nhận danh hiệu. Cô nói đùa hy vọng mọi người không trêu chọc cô về điều này.
Vẻ đáng yêu của Anne Hathaway thuở bé. Cô chia sẻ bức hình này trên Instagram năm 2015. Ảnh: Instagram Anne Hathaway
Cô sinh năm 1982 tại Mỹ, là một những minh tinh hàng đầu Hollywood, nổi tiếng qua các phim như The Princess Diaries (2001), The Devil Wears Prada (2006), Les Misérables (2012), Interstella (2014). Đến nay, cô có một giải Oscar và một giải Quả Cầu Vang.
Trong cuộc phỏng vấn với People, Anne Hathaway cho biết bản muốn trở thành diễn viên từ năm ba tuổi. Khi đó, cô đi xem mẹ - diễn viên Kate McCauley Hathaway - diễn vở kịch Evita. Khi được bố hỏi nghĩ thế nào về buổi diễn, Anne nói: "Có nhiều trẻ con trên sân khấu. Con nên là một trong số đó".
Anne Hathaway ở tuổi 15, khi quay quảng cáo đầu tiên năm 1997. Video: YouTube jgod2003
Theo Daily Mail, cô bắt đầu diễn xuất từ những năm học cấp ba, góp mặt trong các vở kịch của trường và nhóm kịch Barrow Group ở New York.
Nhan sắc của Anne Hathaway năm 2000. Ảnh: Hollywood Archives
Hathaway có vai diễn đầu tiên khi tham gia phim truyền hình Get Real (1999-2000) cùng Jesse Eisenberg và Eric Christian Olsen. Trong phim, cô vào vai Meghan - con gái lớn của nhà Green, từ bỏ cơ hội vào đại học danh tiếng để tìm lại chính mình. Theo TV Insiders, cô mang vẻ duyên dáng cho Meghan nhưng cũng thể hiện được khủng hoảng mà nhân vật đối mặt.
Tạo hình của Anne Hathaway trong vai công chúa Mia Thermopolis. Ảnh: Walt Disney
Năm 2001, Hathaway trở thành ngôi sao triển vọng của Hollywood sau thành công của The Princess Diary. Cô đóng phim này lúc 18 tuổi, gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ. Theo trang Refinery29, vai diễn giúp Hathaway trở thành "it girl" (những cô gái trẻ, đẹp và có sức ảnh hưởng) đầu những năm 2000.
Trích đoạn "lột xác" của công chúa Mia (Anne Hathaway đóng) trong The Princess Diaries (2001). Video: Walt Disney Pictures
Anne Hathaway tại một sự kiện năm 2005. Ảnh: FilmMagic
Trong thập niên 2000, người đẹp theo đuổi phong cách quyến rũ, thường diện đầm tôn dáng. Cô theo lối trang điểm giữ nét đặc trưng của gương mặt như tập trung vào làn da căng bóng, má hồng.
Diễn viên trên thảm đỏ của buổi quảng bá The Devil Wears Prada năm 2006. Ảnh: FilmMagic
Trailer phim The Devil Wears Prada (2006).
Anne Hathaway đến Met Gala 2014 với kiểu tóc pixie. Cô bắt đầu để tóc ngắn sau khi đóng Fatine trong Les Misérables hai năm trước đó. Ảnh: FilmMagic
Với danh tiếng và nhan sắc, cô trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều hãng mốt và ấn bản thời trang. Dù là cái tên đắt giá của Hollywood, Anne Hathaway từng có giai đoạn bị khán giả tẩy chay đến mức một nhóm người lập hội mang tên Hathahaters (Những người ghét Hathaway).
Diễn viên trên các tạp chí trong độ tuổi 30. Ảnh: Glamour, GQ, Elle
Làn sóng công kích Anne Hathaway diễn ra sau lễ Oscar 2013 khi cô thắng giải Nữ phụ xuất sắc cho vai Fatine. Khi ấy, nhiều người chỉ trích cô mặc bộ váy Prada có thiết kế như lộ đầu ngực, mái tóc ngắn và bài phát biểu nhận giải thái quá. Hathaway tránh xuất hiện trước công chúng một thời gian, mất nhiều vai diễn. Sự nghiệp trở lại khi Christopher Nolan mời cô đóng Interstellar.
Người đẹp đăng ảnh mặt mộc dịp đón sinh nhật lần thứ 40. Ảnh: Instagram Anne Hathaway
Nghệ sĩ tại sự kiện của hãng Ralph Lauren tháng 2. Ảnh: Instagram Anne Hathaway
Ở tuổi 44, Anne Hathaway không còn theo đuổi sự hoàn hảo. People cho rằng quan điểm đó giúp cô thêm rạng rỡ, tự tin và được chào đón hơn. Năm nay, cô có năm dự án sắp ra mắt, bao gồm The Devil Wears Prada 2.
Về đời tư, diễn viên kết hôn doanh nhân Adam Shulman, hơn cô một tuổi, năm 2012. Cả hai có hai con trai là Jonathan, 10 tuổi, và Jack, năm tuổi. Trò chuyện với People, cô nói việc làm mẹ của hai cậu nhóc ảnh hưởng gu mặc của cô. Hathaway chọn những bộ trang phục vừa phù hợp tham gia các cuộc họp, vừa có thể chơi thể thao cùng con.
Trailer The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2). Phim dự kiến ra rạp Việt ngày 8/5. Video: 20th Century Studios Vietnam
Phương Thảo