Anne Hathaway là 'Người đẹp nhất thế giới 2026'

Minh tinh Anne Hathaway, 44 tuổi, được tạp chí People bình chọn là "Người đẹp nhất năm 2026", có nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin.

Ngày 20/4, People công bố Anne Hathaway là gương mặt trang bìa tôn vinh nhan sắc của năm World's Most Beautiful. Tạp chí cũng có một bài phỏng vấn diễn viên về quan điểm thẩm mỹ, sự nghiệp và những dự án mới, bao gồm sự trở lại của cô trong The Devil Wears Prada 2.

Khi nhận câu hỏi định nghĩa thế nào về cái đẹp, cô cho biết: "Một nhà làm phim từng nói với tôi: Cái đẹp có thể chứa đựng sự xấu xí miễn nó giữ cả sự thật. Vì thế, tôi nghĩ cái đẹp đại loại như vậy".

Anne Hathaway trong bộ ảnh cho ấn bản "Người đẹp nhất năm 2026". Ảnh: People

Ở tuổi 44, Anna Hathaway tiết lộ bí quyết chăm sóc sắc đẹp của cô là massage, nhất là dạng liệu trình định hình gương mặt. Cô cũng thích tập thể dục, thường luyện tập cùng huấn luyện viên cá nhân.

Về vấn đề lão hóa, cô cho rằng mọi người cần nghiêm túc hơn trong việc chăm sóc bản thân. "Tôi nghĩ bước vào tuổi tứ tuần, mọi người có cơ hội quan sát kết quả của những quyết định cụ thể theo thời gian. Nhờ đó, bạn có thể đánh giá liệu bản thân có muốn tiếp tục hay đưa ra các lựa chọn mới", cô nói.

Ngoài ra, diễn viên cho biết điều khiến cô yêu độ tuổi 40 là không còn bị cuốn vào vòng xoáy của mọi thứ xung quanh. "Trước đây, tôi thực sự không hiểu câu: 'Tin chuyện này vừa phải thôi (Take it with a grain of salt)'. Bây giờ, chẳng có gì đáng để tâm cả. Ngày trước, mỗi lần thăng hoa đều thấy đời thật đỉnh, mỗi lần xuống dốc đều thấy đời quá tệ. Nhưng giờ, tôi thực sự trân trọng sự thư thả. Khó mà có được trạng thái đó nên tôi trân quý nó lắm", Anne Hathaway cho biết thêm.

Diễn viên diện váy Tamara Ralph trên trang bìa tạp chí mới. Ảnh: People

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Anne Hathaway tri ân chồng - doanh nhân Adam Shulman, 45 tuổi - hỗ trợ cô hết mình. Cả hai kết hôn năm 2012, đến nay có hai con trai.

"Tôi thật may mắn khi có anh làm bạn đời. Nếu trước năm qua tôi chưa nhận ra điều đó, bây giờ tôi càng hiểu rõ hơn vì đã thấy anh ấy lo liệu tốt mọi việc. Tôi hy vọng điều đó không khiến tôi ra vẻ như đang khoe khoang nhưng anh ấy đúng là bạn đời trong mơ", cô nói. Diễn viên còn nói rằng sẽ không đạt những thành tựu như hôm nay, nếu không có chồng cô.

Trailer "The Devil Wears Prada 2" (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2). Trong nước, phim dự kiến ra rạp ngày 8/5.

Anne Hathaway sinh năm 1982 tại Mỹ, là một trong những nữ diễn viên thành công nhất thế giới với hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Năm 2015, cô là minh tinh có cát-xê cao nhất Hollywood năm 2015. Cô hiện sống cùng chồng con tại New York, Mỹ. Năm nay, cô có năm dự án sắp ra mắt gồm Mother Mary (dự kiến phát hành tại Mỹ ngày 24/4), The Devil Wears Prada 2 (1/5), The Odyssey (17/7), End Of Oak Street (14/8) và Verity (2/10).

Danh hiệu Người đẹp nhất thế giới (World's Most Beautiful) của People ra đời từ năm 1990, tôn vinh những ngôi sao tái định nghĩa chuẩn mực sắc đẹp, sống đúng với chính mình và truyền cảm hứng. Đến nay, nhiều mỹ nhân, tài tử hàng đầu Hollywood như Julia Roberts, Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise... từng được vinh danh. Năm ngoái, minh tinh Demi Moore nhận vinh dự này.

