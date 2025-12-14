Nhan sắc một thời của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Trung Quốc

Năm 2024, bà rút khỏi các sự kiện giải trí. Một người bạn thân cho biết Hà Tình không muốn để lộ hình ảnh ốm yếu, chỉ muốn khán giả nhớ những giai đoạn đẹp nhất của bà.

Phim gần nhất bà đóng trước khi qua đời là Thiên hạ chính đạo, phát năm 2023. Bà vào vai nhỏ, không tham gia các buổi quảng bá tác phẩm.

Chồng nghệ sĩ là diễn viên Liêu Kinh Sinh. Trước đó, Hà Tình trải qua một cuộc hôn nhân, có con trai với chồng cũ.