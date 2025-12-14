Nhan sắc một thời của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Trung Quốc

Ngày 12/12, nghệ sĩ qua đời ở tuổi 61, sau hơn 10 năm mắc bệnh u não. Nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng tấm hình Hà Tình lúc trẻ để tiễn biệt bà. Thời đôi mươi, bà để tóc ngắn, lông mày lá liễu, toát lên vẻ nhu mì.
Năm 2024, bà rút khỏi các sự kiện giải trí. Một người bạn thân cho biết Hà Tình không muốn để lộ hình ảnh ốm yếu, chỉ muốn khán giả nhớ những giai đoạn đẹp nhất của bà.
Phim gần nhất bà đóng trước khi qua đời là Thiên hạ chính đạo, phát năm 2023. Bà vào vai nhỏ, không tham gia các buổi quảng bá tác phẩm.
Chồng nghệ sĩ là diễn viên Liêu Kinh Sinh. Trước đó, Hà Tình trải qua một cuộc hôn nhân, có con trai với chồng cũ.
Hà Tình thời thiếu nữ. Bà sinh năm 1964 tại Cù Châu, Chiết Giang. Sớm bộc lộ năng khiếu với sân khấu từ nhỏ, bà được bố mẹ cho theo học múa, mỹ thuật. 13 tuổi, bà đỗ vào Học viện Hý kịch Trung ương, Trường Nghệ thuật Chiết Giang và Đoàn Côn kịch Chiết Giang. Bà chọn đi theo côn kịch (một thể loại hý kịch), phát triển môn nghệ thuật truyền thống.
Hà Tình diễn xuất trong Tây du ký (từ đầu đến 0:30), Hồng lâu mộng (từ 0:31 đến 1:05), Tam quốc diễn nghĩa (1:06 đến 1:29), Thủy Hử (từ 1:30 đến hết). Video: CCTV
Nghệ sĩ là minh tinh duy nhất tham gia cả bốn phim kinh điển chuyển thể tứ đại danh tác, gồm: Tây du ký (1986), Hồng lâu mộng (1987), Tam quốc diễn nghĩa (1994), Thủy Hử (1998). Nhờ nhan sắc thanh nhã và khả năng diễn xuất, bà được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang"
Khi đóng Tây du ký, bà 22 tuổi, vào vai cô gái tinh nghịch Liên Liên. Nhân vật là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, biến hình để thử thách thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh.
Ở tuổi 24, diễn viên vào vai Tần Khả Khanh trong Hồng lâu mộng. Nhân vật đoan trang, hiền thục, được nhiều người yêu mến nhưng mang bệnh nặng, qua đời sớm.
Theo Sina, vẻ đẹp "khuôn vàng thước ngọc", phảng phất nét u buồn của bà, phù hợp với những vai tiểu thư khuê các, số phận bi kịch.
Hà Tình đóng vai Tiểu Kiều, nổi tiếng với nhan sắc khuynh thành trong Tam quốc diễn nghĩa. Cùng với chị gái Điều Kiều, nhân vật được mệnh danh là Nhị Kiều Giang Đông. Tiểu Kiều lấy Chu Du, một danh tướng tài ba nhưng qua đời sớm. Sau khi chồng mất, Tiểu Kiều trở lại nhà mẹ đẻ, sống những ngày tháng góa bụa.
Trong Thủy Hử, Hà Tình đóng Lý Sư Sư, kỹ nữ nổi tiếng, được Hoàng đế Tống Huy Tông sủng ái. Sau này, nàng đi theo kiếm khách Yến Thanh.
Theo NBD, các vai diễn của Hà Tình trong Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử trở thành khuôn mẫu kinh điển, khiến các diễn viên thế hệ sau khó lòng vượt qua.
