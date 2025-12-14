'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' qua đời

Trung QuốcDiễn viên Hà Tình - từng đóng "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa" - qua đời ở tuổi 61 tại Bắc Kinh.

Theo Sina, ngày 13/12, người thân cho biết bà qua đời thanh thản, không đề cập nguyên nhân. Năm 2015, một người bạn từng nói trên truyền thông thông tin bà bị u não.

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào 10h sáng 15/12 tại hội trường Cửu An, nhà tang lễ Trường Bình, Bắc Kinh. Gia đình lưu ý người đến viếng mặc trang phục màu đen hoặc tối màu, có mặt trước 30 phút.

Nhà làm phim Dư Vịnh đăng ảnh tiễn biệt Hà Tình trên trang cá nhân. "Thiên đường không còn bệnh tật, đau đớn, đại mỹ nhân, mong chị an nghỉ", ông nói. Dư Vịnh cho biết những năm cuối đời, Hà Tình sống khép kín bởi không muốn công khai hình ảnh bệnh tật, mong khán giả nhớ đến những giai đoạn đẹp nhất của bà.

Diễn viên Hà Tình trong "Tam quốc diễn nghĩa". Ảnh: QQ

Bà sinh năm 1964 tại Cù Châu, Chiết Giang, tốt nghiệp Đoàn Côn kịch Chiết Giang. nghệ sĩ vào nghề từ những năm 1980, từng gắn bó sân khấu hí kịch trước khi chuyển sang đóng phim. Năm 1983, bà bước chân vào con đường diễn xuất với bộ phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Trang NBD nhận xét hơn 40 năm hoạt động, bà xây dựng sự nghiệp ổn định, đa dạng, được xem là biểu tượng của lớp diễn viên tài năng, chuyên nghiệp, yêu nghề.

Hà Tình diễn xuất trong 'Tứ đại danh tác' Hà Tình diễn xuất trong "Tây du ký" (từ đầu đến 0:30), "Hồng lâu mộng" (từ 0:31 đến 1:05), "Tam quốc diễn nghĩa" ((1:06 đến 1:29), "Thủy Hử" (từ 1:30 đến hết). Video: CCTV

Bà là nữ diễn viên duy nhất từng tham gia đầy đủ các tác phẩm chuyển thể từ Tứ đại danh tác, vì thế được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang". Nhờ nhan sắc thanh nhã cùng khí chất, bà hóa thân trọn vẹn vào những nhân vật có chiều sâu văn học, theo Sina.

Năm 1984, bà vào vai Liên Liên, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù trong Tây du ký. Năm 1988, bà khắc họa nhân vật Tần Khả Khanh đa tình nhưng bạc mệnh trong phim điện ảnh Hồng lâu mộng. Đến năm 1993, hình tượng Tiểu Kiều dịu dàng, mỹ lệ trong Tam quốc diễn nghĩa trở thành vai diễn kinh điển của bà. Năm 1996, bà tiếp tục ghi dấu ấn với vai Lý Sư Sư đoan trang, tao nhã trong Thủy hử.

Tứ đại danh tác là bốn tiểu thuyết kinh điển nhất của văn học cổ điển Trung Hoa, gồm Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng.

Bên cạnh các vai trong Tứ đại danh tác, Hà Tình còn được đánh giá cao vì khả năng diễn xuất ở nhiều thể loại khác nhau. Bà từng hóa thân người phụ nữ hiện đại, độc lập (Cỏ xanh bên bờ sông), cô gái thẳng thắn, phóng khoáng (Câu chuyện Macau) và vai thái hậu phản diện trong Nữ y Minh phi truyện.

Thanh Thanh (theo Sina)