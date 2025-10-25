Nhan sắc Miss USA 2025

Vòng chung kết diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Grand Sierra Resort tại bang Nevada tối 24/10 (giờ địa phương). Audrey Eckert vượt qua 50 đối thủ để giành ngôi vị cao nhất. Với chiến thắng này, cô sẽ tham gia Miss Universe tại Thái Lan tháng 11. Vị trí á quân 1 thuộc về thí sinh từ bang New Jersey - Ivy Harrington. Ảnh: Queen Beauty Network
Phút đăng quang của Miss USA 2025. Hoa hậu Hoàn Vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig thay Miss USA 2024 Alma Cooper trao vương miện cho Audrey Eckert. Trên Instagram vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu, Cooper thông báo không đến dự đêm trao giải, không tiết lộ nguyên nhân. Video: Queen Beauty Network
Audrey Eckert tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Khoa học Quản trị kinh doanh tại Đại học Nebraska-Lincoln. Cô hiện là điều phối viên truyền thông xã hội, marketing cho một thương hiệu túi xách Thái Lan. Eckert cũng là nhà sáng lập Queen of Your Feed - sáng kiến giáo dục trẻ về cách sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn. Ngoài công việc chuyên môn, cô làm nhà cố vấn, huấn luyện viên cho hai đội cổ vũ. Thời đại học, cô từng là thành viên của đội hoạt náo viên.
Trong vòng thi ứng xử, Audrey Eckert nhận câu hỏi: "Khi mọi người nhìn lại thế hệ của chúng ta vào 100 năm sau, bạn hy vọng họ sẽ nói gì và bạn đang làm gì để góp phần biến điều đó thành hiện thực?". Người đẹp cho rằng thế hệ hiện tại là những người biết thích nghi, học hỏi để trưởng thành và thay đổi qua nhiều thứ.
Để làm rõ quan điểm, Eckert so sánh việc học cách trưởng thành trong thế giới kỹ thuật số tương tự vai trò Hoa hậu Mỹ - đều yêu cầu sự thích nghi. Chẳng hạn như khi đại diện nước nhà thi Miss Universe, cô cho rằng thí sinh đó cần ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống, cũng như biết dẫn dắt đất nước bằng niềm tự hào.
Ở phần thi trang phục dân tộc, Audrey Eckert diện thiết kế tri ân hãng trang sức Borsheims - được xem là viên ngọc quý của bang Nebraska. Lấy cảm hứng từ di sản thương hiệu có 155 năm tuổi đời, cô mô tả bộ cánh tôn vinh sức mạnh, sự tự tin thầm lặng và vẻ đẹp tinh tế - phẩm chất thể hiện tinh thần Nebraska. Ảnh: Reza Venegas
Audrey Eckert trình diễn trong hai phần thi áo tắm, dạ hội.
Trò chuyện với People trước chung kết, người đẹp cho biết thường ăn một quả chuối trước các vòng phỏng vấn, xem thói quen này như loại "bùa may mắn".
Tháng 4, cô đoạt vương miện Miss Nebraska, trở thành đại diện bang thi Miss USA.
Theo hồ sơ dự thi, Eckert là người ưa mạo hiểm, thường chơi các trò cảm giác mạnh như đu dây, nhảy bungee. Cô tin rằng cuộc đời sinh ra là để sống hết mình.
Năm 2020, cô thắng Miss Teen Nebraska.
Đời thường, tân hoa hậu mặc trang phục thoải mái, tôn vóc dáng và ít họa tiết.
Người đẹp trong bộ ảnh hóa thân thành "biểu tượng thanh lịch" Audrey Hepburn.
Miss USA là sân chơi sắc đẹp thường niên nằm trong hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, là cuộc thi chị em với Miss Teen USA. Năm ngoái, chương trình đối mặt nhiều ồn ào sau khi hai hoa hậu đương nhiệm là Noelia Voigt, khi ấy 25 tuổi, và UmaSofia Srivastava, 18 tuổi, đồng loạt trả vương miện sau tám tháng hoạt động. Tháng 9, ông Thom Brodeur mua lại tổ chức, thay vị trí lãnh đạo của bà Laylah Rose - người nắm quyền điều hành từ năm 2023.
