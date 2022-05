Nhan sắc Jennifer Connelly tuổi ngũ tuần

Sinh năm 1970, Jennifer Connelly bắt đầu đóng phim năm 12 tuổi và sớm gây chú ý tại Hollywood. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô là "Once Upon a Time in America" (1984), một trong những tác phẩm được xếp hàng kinh điển. Năm 16 tuổi, cô đóng chính phim âm nhạc "Labyrinth" (1986). Thập niên 1990, Connelly được nhiều tạp chí Vanity Fair, Esquire ví như một tượng đài về nhan sắc tại Hollywood. Ảnh: Jennifer Connelly Instagram