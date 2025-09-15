Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Yến Nhi

Người đẹp đoạt vương miện tối 14/9 ở TP HCM sau hai tháng tranh tài tại cuộc thi. Theo ban tổ chức, 80% thành viên giám khảo đồng thuận với kết quả, cho rằng nữ sinh quê Đăk Lăk hội tụ sắc vóc, học vấn và sự nỗ lực.

Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Người đẹp từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15. Khi trở lại, Yến Nhi nói đặt quyết tâm lớn, cho mọi người thấy sự tiến bộ.