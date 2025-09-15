Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Yến Nhi

Người đẹp đoạt vương miện tối 14/9 ở TP HCM sau hai tháng tranh tài tại cuộc thi. Theo ban tổ chức, 80% thành viên giám khảo đồng thuận với kết quả, cho rằng nữ sinh quê Đăk Lăk hội tụ sắc vóc, học vấn và sự nỗ lực.
Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Người đẹp từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15. Khi trở lại, Yến Nhi nói đặt quyết tâm lớn, cho mọi người thấy sự tiến bộ.
Người đẹp đoạt vương miện tối 14/9 ở TP HCM sau hai tháng tranh tài tại cuộc thi. Theo ban tổ chức, 80% thành viên giám khảo đồng thuận với kết quả, cho rằng nữ sinh quê Đăk Lăk hội tụ sắc vóc, học vấn và sự nỗ lực.
Yến Nhi cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Người đẹp từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15. Khi trở lại, Yến Nhi nói đặt quyết tâm lớn, cho mọi người thấy sự tiến bộ.
Giây phút đăng quang của Yến Nhi. Video: Ban tổ chức cung cấp
Nhiều hình ảnh đời thường của tân hoa hậu nhận sự quan tâm của fan sắc đẹp. So với nét sắc sảo trên sân khấu hay sàn diễn thời trang, Yến Nhi được nhận xét giản dị trong trang phục áo thun, chân váy.
Nhiều hình ảnh đời thường của tân hoa hậu nhận sự quan tâm của fan sắc đẹp. So với nét sắc sảo trên sân khấu hay sàn diễn thời trang, Yến Nhi được nhận xét giản dị trong trang phục áo thun, chân váy.
Vẻ tươi trẻ của Yến Nhi.
Vẻ tươi trẻ của Yến Nhi.
Yến Nhi có ngoại hình cân đối, làn da sáng. Giám khảo Lê Hoàng Phương nhận xét hoa hậu tạo thiện cảm với người đối diện bằng nụ cười tươi.
Yến Nhi có ngoại hình cân đối, làn da sáng. Giám khảo Lê Hoàng Phương nhận xét hoa hậu tạo thiện cảm với người đối diện bằng nụ cười tươi.
Người đẹp trong loạt ảnh đời thường và tại hậu trường cuộc thi.
Cô gắn bó với váy áo đơn sắc vì dễ phối đồ.
Cô gắn bó với váy áo đơn sắc vì dễ phối đồ.
Yến Nhi toát lên vẻ năng động khi diện trang phục thể thao, tết tóc.
Yến Nhi toát lên vẻ năng động khi diện trang phục thể thao, tết tóc.
Cô thường trang điểm nhẹ nhàng khi đi học hoặc du lịch.
Cô thường trang điểm nhẹ nhàng khi đi học hoặc du lịch.
Yến Nhi phối crop top với chân váy, quần ống rộng khi đi biển.
Yến Nhi phối crop top với chân váy, quần ống rộng khi đi biển.
Sơ mi, quần short kết hợp giày thể thao, nón rộng vành là lựa chọn ưu tiên của Yến Nhi khi dạo chơi.
Sơ mi, quần short kết hợp giày thể thao, nón rộng vành là lựa chọn ưu tiên của Yến Nhi khi dạo chơi.
Phong cách cổ điển yêu thích của Yến Nhi.
Phong cách cổ điển yêu thích của Yến Nhi.
Ngoài thời gian học và làm việc, cô thích dạo phố, đi cà phê với bạn bè.
Hiện Yến Nhi có hai tuần chuẩn bị để tham gia Miss Grand International 2025 ở Thái Lan.
Ngoài thời gian học và làm việc, cô thích dạo phố, đi cà phê với bạn bè.
Hiện Yến Nhi có hai tuần chuẩn bị để tham gia Miss Grand International 2025 ở Thái Lan.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp