Nhan sắc 'bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan'

Hôm 26/1, Urassaya Sperbund chia sẻ bộ ảnh tiệc độc thân trước thềm hôn lễ cùng diễn viên Nadech Kugimiya. Cô diện corset và váy siêu ngắn mang phong cách coquette. Bức ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Theo Vogue Thái Lan, đám cưới của hai ngôi sao đang thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả nước nhà, khi họ đều là nhân vật có tiếng của làng giải trí. Họ đính hôn tháng 6/2023, sau 12 năm gắn bó.