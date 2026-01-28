Nhan sắc 'bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan'

Hôm 26/1, Urassaya Sperbund chia sẻ bộ ảnh tiệc độc thân trước thềm hôn lễ cùng diễn viên Nadech Kugimiya. Cô diện corset và váy siêu ngắn mang phong cách coquette. Bức ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Theo Vogue Thái Lan, đám cưới của hai ngôi sao đang thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả nước nhà, khi họ đều là nhân vật có tiếng của làng giải trí. Họ đính hôn tháng 6/2023, sau 12 năm gắn bó.
Hôm 26/1, Urassaya Sperbund chia sẻ bộ ảnh tiệc độc thân trước thềm hôn lễ cùng diễn viên Nadech Kugimiya. Cô diện corset và váy siêu ngắn mang phong cách coquette. Bức ảnh thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Theo Vogue Thái Lan, đám cưới của hai ngôi sao đang thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả nước nhà, khi họ đều là nhân vật có tiếng của làng giải trí. Họ đính hôn tháng 6/2023, sau 12 năm gắn bó.
Urassaya (nghệ danh: Yaya Urassaya), 33 tuổi, là nghệ sĩ Thái đầu tiên được lên bìa tạp chí Vogue, thường được các nhà mốt danh tiếng mời dự show thời trang.
Urassaya (nghệ danh: Yaya Urassaya), 33 tuổi, là nghệ sĩ Thái đầu tiên được lên bìa tạp chí Vogue, thường được các nhà mốt danh tiếng mời dự show thời trang.
Người đẹp nổi tiếng qua các phim truyền hình như Nữ thần rắn 2, Hoa hồng không có gai, Trò chơi tình yêu, Sóng gió cuộc đời, Chỉ riêng mình em, Cao bồi Bangkok, Trái tim người thừa kế. Gần đây, cô tham gia một số tác phẩm điện ảnh như Fast & Feel Love, Cuộc giải cứu hang Thái Lan.
Người đẹp nổi tiếng qua các phim truyền hình như Nữ thần rắn 2, Hoa hồng không có gai, Trò chơi tình yêu, Sóng gió cuộc đời, Chỉ riêng mình em, Cao bồi Bangkok, Trái tim người thừa kế. Gần đây, cô tham gia một số tác phẩm điện ảnh như Fast & Feel Love, Cuộc giải cứu hang Thái Lan.
Cô còn được mệnh danh "Nữ hoàng quảng cáo", "Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan" khi làm đại diện hơn 200 nhãn hàng. Năm 2018, cô vào top 500 nhân vật ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.
Cô còn được mệnh danh "Nữ hoàng quảng cáo", "Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan" khi làm đại diện hơn 200 nhãn hàng. Năm 2018, cô vào top 500 nhân vật ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.
Urassaya Sperbund tới dự show Louis Vuitton ở Paris Fashion Week tháng 10/2025.
Cô làm mẫu quảng cáo từ năm 13 tuổi trước khi lấn sang mảng diễn xuất.
Cô làm mẫu quảng cáo từ năm 13 tuổi trước khi lấn sang mảng diễn xuất.
Urassaya tạo thiện cảm bằng khuôn mặt thanh tú, hài hòa, nụ cười tươi tắn.
Urassaya tạo thiện cảm bằng khuôn mặt thanh tú, hài hòa, nụ cười tươi tắn.
Chiều cao 1,7 m cùng vòng eo nhỏ dưới 60 cm giúp cô có thể mặc được nhiều kiểu dáng, phong cách.
Chiều cao 1,7 m cùng vòng eo nhỏ dưới 60 cm giúp cô có thể mặc được nhiều kiểu dáng, phong cách.
Diễn viên theo đuổi mốt váy ngủ với thiết kế màu xanh dương phối sơ mi cùng tông, bốt Louis Vuitton. Theo Vogue Thái Lan, Nicolas Ghesquière - giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton - đánh giá cao phong cách của Urassaya. Mỗi lần tổ chức show, đội ngũ của hãng thường gửi cho cô những mẫu thiết kế độc lạ, kén dáng. Khi mặc chúng, Urassaya luôn được khán giả khen ngợi.
Diễn viên theo đuổi mốt váy ngủ với thiết kế màu xanh dương phối sơ mi cùng tông, bốt Louis Vuitton. Theo Vogue Thái Lan, Nicolas Ghesquière - giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton - đánh giá cao phong cách của Urassaya. Mỗi lần tổ chức show, đội ngũ của hãng thường gửi cho cô những mẫu thiết kế độc lạ, kén dáng. Khi mặc chúng, Urassaya luôn được khán giả khen ngợi.
Đời thường, cô ưu tiên những bộ cánh phóng khoáng, tôn vẻ nữ tính.
Đời thường, cô ưu tiên những bộ cánh phóng khoáng, tôn vẻ nữ tính.
Trong một chuyến đi châu Âu cùng bạn trai, cô phối áo đắp ren cùng quần shorts hồng, để lộ vòng eo nhỏ.
Trong một chuyến đi châu Âu cùng bạn trai, cô phối áo đắp ren cùng quần shorts hồng, để lộ vòng eo nhỏ.
Người đẹp tôn dáng nhờ crop top, váy mini và bốt cao tới gối.
Người đẹp tôn dáng nhờ crop top, váy mini và bốt cao tới gối.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Urassaya Sperbund