'Fast & Feel Love': Sống chậm lại để yêu thương

Kao (Nat Kitcharit đóng) giữ kỷ lục nhanh nhất thế giới môn xếp cốc nhưng mất nhiều năm vẫn không thể ngỏ lời yêu Jay (Urassaya Sperbund).

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Fast & Feel Love do nhà làm phim Thái Lan Nawapol Thamrongrattanarit - nổi tiếng với Happy Old Year (2019), Heart Attack (2017) - đạo diễn và trực tiếp viết kịch bản. Dự án quy tụ cặp sao của xứ sở chùa vàng là Nat Kitcharit (App War, After Dark) và Urassaya Sperbund (Nữ Thần Rắn 2, Brother of the Year).

Trailer Fast & Feel Love Trailer "Fast & Feel Love", ra rạp Việt Nam dịp nghỉ lễ 30/4. Video: Galaxy

Kịch bản xoay quanh hai nhân vật Kao và Jay, là bạn thời trung học. Họ cùng có những sở thích kỳ lạ so với bạn bè đồng trang lứa. Kao đam mê môn thể thao xếp cốc, vốn nổi tiếng ở Mỹ nhưng không thịnh hành tại Thái Lan. Trong khi đó, Jay thích chăm sóc cây cảnh. Không có nhiều bạn bè, cả hai thấu hiểu nhau và dần thành tri kỷ.

Thích thú với đam mê của Kao, Jay quyết định dành cả đời để giúp anh chinh phục giấc mơ phá kỷ lục thế giới môn xếp cốc. Mối tình của họ phát triển từ bạn thân, mua nhà sống chung nhưng không bao giờ nói lời yêu. Giỏi tính toán, Jay lo mọi vấn đề trong cuộc để Kao tập trung luyện tập. Tuy nhiên, cô dần cảm thấy tủi thân trước sự ngờ nghệch có phần vô tâm của Kao và quyết định chia tay ngay trước khi anh tham gia giải đấu vô địch thế giới.

Nat Kitcharit trong vai Kao, chàng trai say mê môn xếp cốc tốc độ. Ảnh: IMDb

Tác phẩm hài - lãng mạn lấy cảm hứng từ phong cách video quảng cáo của Thái Lan. Đạo diễn chọn lối kể khác với các tác phẩm điện ảnh thông thường, sử dụng nhiều thủ thuật thường chỉ được sử dụng trong các video quảng cáo hài đã trở thành thương hiệu của Thái. Khi đi tìm mua máy bơm, Kao gặp người tư vấn thao thao bất tuyệt về các tính năng sản phẩm - điều hiếm gặp trong các phim điện ảnh. Lối diễn lố, chuyển cảnh đột ngột cùng việc sử dụng âm nhạc tinh tế biến tác phẩm như trở thành một tập hợp tiểu phẩm hài, đem đến tiếng cười cho người xem.

Tác phẩm cũng lồng ghép nhiều đoạn homeage (tái hiện một cảnh phim) để tôn vinh nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế. Khán giả có thể dễ dàng bắt gặp thước phim quen thuộc từ những bom tấn như Parasite, Avengers: Endgame hay các chi tiết lấy cảm hứng từ thương hiệu Fast & Furious, John Wick... Tất cả được lồng ghép một cách tinh tế, tạo nên ngôn ngữ điện ảnh độc đáo và mang đậm phong cách hài Thái Lan cho tác phẩm.

Hướng đi này khiến Fast & Feel Love tạo cho khán giả cảm giác êkíp đã đầu tư nhiều chất xám vào khâu kịch bản và quay, dựng. Nhà làm phim Thái đưa ra hàng loạt tình huống bất ngờ và cách xử lý "không giống ai". Tất cả như được lập trình một cách bài bản, tinh tế để khiến người xem không thể rời mắt dù phim có nhiều chi tiết dài dòng, không liên quan đến câu chuyện chính.

Hai nhân vật chính được xây dựng tốt với tính cách rõ rệt. Nat Kitcharit thể hiện được sự vụng về, trẻ con của Kao. Trong khi đó, "bông hồng lai" Urassaya Sperbund tự "dìm" nhan sắc để vào vai cô bạn gái tần tảo, đảm đang việc nhà. Các nhân vật phụ trong phim như cô giúp việc Metal (Anusara Korsamphan), mẹ Kao (Kanokwan Butrachart), bé Pai-Liu (Keetapat Pongruea) đều thành công trong nhiệm vụ gây cười và để lại dấu ấn riêng.

Urassaya Sperbund (phải) vào vai Jay, cô bạn gái hy sinh hạnh phúc cá nhân để giúp Kao hoàn thành giấc mơ. Ảnh: IMDb

Dù chọn lối kể có phần thiếu nghiêm túc, Fast & Feel Love truyền tải một câu chuyện trọn vẹn và để lại nhiều suy tưởng cho người xem.

Chọn đề tài tình yêu từ thuở học sinh đến khi trưởng thành làm trung tâm, Fast & Feel Love dễ tạo đồng cảm với khán giả qua những chi tiết về mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" của Kao và Jay. Chuyện tình của họ có đủ những cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, day dứt cho đến hụt hẫng. Tuy nhiên, đạo diễn Nawapol Thamrongrattanarit luôn biết cách thay đổi không khí phim một cách đột ngột để tập trung mục đích gây cười, tránh phát triển tác phẩm theo hướng sướt mướt.

Tác phẩm truyền tải thông điệp về những lựa chọn trong cuộc sống, giữa đam mê, sự nghiệp và gia đình, tình yêu. Kao chìm đắm trong giấc mơ phá kỷ lục thế giới nên quên hết mẹ già, bạn gái. Thế giới của anh chỉ xoay quanh những chiếc cốc và đồng hồ đếm thành tích. Tác phẩm như một lời nhắn gửi của đạo diễn rằng hãy sống chậm lại để quan sát những người xung quanh và đừng bao giờ coi tình cảm của họ cho mình là một điều mặc nhiên.

Cuối phim, Fast & Feel Love gieo bài học về sự trưởng thành và buông bỏ. Cuộc sống đôi khi không thể trọn vẹn như ước muốn của Kao và Jay. Họ buộc phải lựa chọn giữa con tim và lý trí để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Các thông điệp trong phim được Nawapol Thamrongrattanarit bày tỏ một cách chân thành và nhẹ nhàng, không giáo điều. Tất cả tạo nên một tác phẩm điện ảnh mới lạ, giàu tiếng cười và cả sự chữa lành.

Đạt Phan