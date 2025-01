Nhan sắc bạn gái tài tử Hugh Jackman

Sutton Foster, 50 tuổi, là diễn viên, ca sĩ và vũ công Broadway người Mỹ. Trong 35 năm sự nghiệp, cô nhận hai giải Tony Nữ diễn viên chính xuất sắc qua vở nhạc kịch Thoroughly Modern Millie (2002) và Anything Goes (2011).