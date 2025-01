Hugh Jackman lần đầu xuất hiện cùng bạn gái

Mỹ"Người sói" Hugh Jackman gây chú ý khi công khai bạn gái - diễn viên Sutton Foster - sau hơn một năm ly hôn.

Theo People, Hugh Jackman, 56 tuổi, và Sutton Foster, 50 tuổi, có buổi hẹn hò "tràn ngập tiếng cười" với bữa tối giản dị tại California hôm 6/1. Cả hai thoải mái nắm tay nhau khi dạo phố, chuyện trò vui vẻ. Hai ngày trước, Jackman đến xem vở nhạc kịch Once Upon a Mattress do bạn gái biểu diễn tại Los Angeles.

Hugh Jackman tay trong tay tình mới trên phố California. Ảnh: The Image Direct

Lần đầu tài tử công khai xuất hiện cùng người mới từ khi ly hôn vợ cũ - diễn viên Deborra-lee Furness - hồi tháng 9/2023, kết thúc 27 năm gắn bó. Tháng 10 năm ngoái, Sutton Foster cũng đệ đơn ly dị chồng - biên kịch Ted Griffin - sau 10 năm chung sống. Cả hai nhiều lần vướng tin hẹn hò nhưng chưa từng phản hồi. Nhiều trang tin quốc tế cho rằng những hình ảnh về cuộc gặp gỡ mới nhất xác nhận hai nghệ sĩ đang yêu nhau.

Hugh Jackman và Sutton Foster quen biết nhau từ lâu, thân thiết hơn sau khi cùng tham gia dự án Broadway The Music Man năm 2021. Vở kịch được công diễn từ tháng 2/2022 đến tháng 1/2023. Từ đó, cả hai thường dự sự kiện cùng nhau, khen ngợi bạn diễn trong nhiều cuộc phỏng vấn. Trên Vogue năm 2022, Foster từng mô tả Jackman là đàn ông chăm chỉ, tốt bụng và hào phóng, gọi anh là một trong những người bạn thân nhất của cô.

Hugh Jackman và Sutter Foster trong đêm mở màn vở "The Music Man" tháng 2/2022. Ảnh: Film Magic

Hiện chưa rõ thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Sutton Foster là "nguyên nhân khiến hôn nhân của Hugh Jackman và Deborra-lee Furness tan vỡ". Tháng 12/2023, tờ In Touch cho biết Jackman và Foster đã bên nhau trước khi ly hôn người cũ. Theo trang tin, chuyện tình của cặp sao được "nhiều người trong giới Broadway biết".

Trailer 'Deadpool & Wolverine' Trailer "Deadpool & Wolverine" (2024), có sự tham gia của Hugh Jackman (xuất hiện từ giây 0:10). Video:Marvel Studios

Hugh Jackman sinh năm 1968, là diễn viên Australia, nổi tiếng với vai Người sói trong loạt phim X-Men cùng các tác phẩm The Prestige (2006), The Fountain (2006), Les Misérables (2012), Prisoners (2013), Real Steel (2011). Anh cũng gặt hái thành công trên sân khấu kịch Broadway và sự nghiệp ca hát.

Jackman cưới Deborra-lee Furness năm 1996, sau khi quen nhau trên phim trường Correlli khoảng một năm. Furness hơn chồng 13 tuổi. Gần 30 năm bên nhau, Jackman nổi tiếng với những hành động và lời nói lãng mạn dành cho vợ. Cặp sao nhận nuôi hai con Oscar, 25 tuổi, và Ava, 20 tuổi.

Sutton Foster sinh năm 1975, là diễn viên, ca sĩ và vũ công Broadway người Mỹ. Đến nay, cô nhận hai giải Tony Nữ diễn viên chính xuất sắc trong nhạc kịch lần lượt nhờ các vở Thoroughly Modern Millie (2002) và Anything Goes (2011). Trước khi yêu Hugh Jackman, cô trải qua hai đời chồng là diễn viên kịch Christian Borle (cưới năm 2006, ly hôn năm 2009) và biên kịch Ted Griffin.

Phương Thảo (theo People, ET)