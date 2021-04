Nhắn nhủ 'racing boy': 'Xe mẹ mua, đua mẹ buồn'

Tụ tập đua xe nẹt pô thỏa mãn cái tôi thích thể hiện và sự ích kỷ của các thanh niên với gia đình, gây ảnh hưởng xấu xã hội.

Ngày 24/3, cơ quan chức năng trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và xác định nhiều trường hợp các thanh niên tụ tập chặn xe để đua xe trái phép ở lối vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng 19/3 và tiến hành các biện pháp xử lý. Trước đó, hồi đầu năm nhiều vụ thanh niên tụ tập đua xe, gây náo loạn đường phố Sài Gòn.

Mới đây, tôi thấy một thành viên diễn đàn giao thông trên mạng xã hội chia sẻ video với lời than: "Cứ 1-2h chiều hoặc 8-9h tối là nhóm các bạn đua xe này dàn trải ra đường, ngăn chặn các phương tiện của người dân, gây mất trật tự". Địa điểm quay video được cho là ở đường Tô Ký, hướng đi Hóc Môn (quận 12, TP HCM, quay ngày 28/3).

Racing boy

Lời than và video làm cho tôi nhận thấy vùng ven Sài Gòn và lân cận như Đồng Nai, Bình Dương rộ lên nạn thanh thiếu niên choai choai tụ tập nẹt pô đua xe. Ngẫm nghĩ lý do thì thấy rằng do những nơi này tập trung nhiều khu công nghiệp, lượng người tứ xứ đổ về đây kiếm sống nhiều, từ già lẫn trẻ. Nên các thanh niên choai choai có cùng "chí hướng" mê tốc độ có cơ hội tụ tập với nhau.

Tôi có người bạn làm nhân viên trong một công ty xuất nhập khẩu xe máy. Cậu ấy cho biết doanh số các loại xe côn tay rất tốt. Sở dĩ như thế vì đây là các dòng xe mà thanh niên "racing boy" rất thích.

Thế nhưng điều đáng nói ở đây là giá của những chiếc xe này khá đắt, thường từ 50-60 triệu đồng hoặc hơn. Bởi thế, đa số các thanh niên này đều mua xe trả góp. Mà người đứng tên mua góp thường là những ông bố, bà mẹ tội nghiệp. Tội nghiệp vì số đã phải bỏ quê lên các thành phố lớn tìm việc, mà con cái lại không biết chia sẻ khó khăn và tự ý thức được hoàn cảnh của gia đình, lại vướng vào cái trò thích đua đòi và thể hiện. Những ông bố, bà mẹ này bất lực trước sự đua đòi của con nên đành chiều lòng để yên cửa yên nhà làm ăn nơi xứ người. Nếu không chúng sẽ giở chiêu trò dọa dẫm, ăn vạ.

Thế nhưng như thế là bất cập hại, chiều con chẳng khác nào hại con. Với những chiếc xe côn tay dung tích xy lanh 150 cc, các thanh niên choai choai tha hồ vặn ga đua tốc độ. Tai nạn xảy ra là không hiếm. Thường các thanh niên tự té rồi qua đời hoặc tông vào gây họa cho người khác.

Tôi nghĩ các phụ huynh không nên chiều chuộng con quá. Cái quan trọng là cố gắng uốn nắn, giáo dục chúng ngay từ đầu. Nếu vì cuộc mưu sinh mà con trở nên đua đòi, đổ đốn thì làm đơn gửi chúng đi trường giáo dưỡng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp truy bắt, xử lý mạnh tay hơn.

Và cái chính là các thanh niên choai choai racing boy, tụ tập đua xe, lạng lách, nẹt pô không làm một con người trở nên ngầu hay thể hiện một giá trị nào đâu. Hãy nhớ rằng đua xe trái phép là vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Ngộ ngỡ bản thân có chuyện, thì cha mẹ già ở nhà tính sao? Có phải như câu mà dân mạng thường nói "xe mẹ mua, đua mẹ buồn" không?

Nguyễn Khiết

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.