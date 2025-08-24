Nhận một tỷ đồng nhờ phát triển blockchain quản lý văn bằng, chứng chỉ

Nền tảng quản lý văn bằng, chứng chỉ quốc gia là một trong bốn công trình giành giải VietChain Talents.

VietChain Talents 2025 do Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cùng 1Matrix tổ chức. Cuộc thi lập trình blockchain này thu hút hơn 1.000 lập trình viên trẻ tham gia từ vòng sơ loại, với tổng giá trị giải thưởng 3,5 tỷ đồng.

Ở vòng chung kết, 16 dự án được chấm điểm bởi hội đồng giám khảo gồm 24 thành viên đến từ các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cơ yếu, mật mã, công nghệ và tài chính trong và ngoài nước. Sau quá trình đánh giá, hội đồng chọn ra bốn bài thi giành giải Nhất theo từng chủ đề và công bố tại lễ trao giải tối 23/8 ở Hà Nội. Giải thưởng lớn nhất trị giá một tỷ đồng, hạng mục

Blockchain Layer-1, thuộc về đội KMASC với dự án nền tảng quản lý văn bằng, chứng chỉ quốc gia. Nền tảng tạo ấn tượng nhờ khả năng mở rộng và tích hợp đa lĩnh vực.

Đội KMASC giành chiến thắng hạng mục Blockchain Layer-1 của VietChain Talents 2025. Ảnh: Thúy Duyên

Trong khi đó, đội FidaTech giành chiến thắng ở hạng mục sàn giao dịch với dự án VEXTOR, tập trung vào tính minh bạch thanh khoản và bảo mật người dùng.

Đội Web3 TraceHub thắng giải ở hạng mục truy vết blockchain, còn đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs đứng đầu hạng mục cầu nối với dự án ZK-Portal, giúp kết nối đa chuỗi và đảm bảo hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi blockchain.

Đại tá, tiến sĩ Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, thành viên hội đồng giám khảo, nhận xét các dự án tham gia VietChain Talents 2025 không chỉ tập trung vào mảng tài chính quen thuộc mà đã mở rộng sang y tế, giáo dục và dịch vụ cộng đồng.

"Điều này cho thấy blockchain có thể trở thành hạ tầng công nghệ giúp thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực", ông nói.

Trọng Đạt