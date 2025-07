Mạng chuỗi khối Layer 1 'make in Viet Nam' thành hình

Mạng blockchain "make in Viet Nam" của công ty 1Matrix đã có những kết quả bước đầu, sau hơn bốn tháng phát triển.

Trong sự kiện cuối tuần qua, ông Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và kiến trúc blockchain của 1Matrix, cho biết Mạng Dịch vụ đa chuỗi blockchain Việt Nam (VBSN) đang được công ty triển khai theo cam kết tại Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngày 15/1.

Khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố tám doanh nghiệp tiên phong nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược cho Việt Nam, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó, One Mount nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ chuỗi khối (blockchain).

Chia sẻ tại diễn đàn sau khi nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc One Mount, cho biết công ty cam kết đầu tư 200-500 triệu USD triển khai mạng blockchain Layer 1 "make in Vietnam" và xây dựng hạ tầng chuỗi khối quốc gia. Đến tháng 5, công ty 1Matrix được thành lập thông qua sự hợp tác giữa One Mount, Techcombank và một số đối tác.

Layer 1 được coi là phần lõi của blockchain, như Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, được xây dựng từ mạng lưới các node máy tính có khả năng xác thực, ghi lại giao dịch trên sổ cái của blockchain, có cơ chế đồng thuận. Từ mạng Layer 1, các nhà phát triển có thể xây dựng thêm Layer 2, giúp tăng khả năng giao tiếp giữa các thành phần khác nhau của mạng, cải thiện về tốc độ xử lý hoặc chi phí, và Layer 3 là các ứng dụng sử dụng blockchain.

Thời gian qua, một số đơn vị trong nước cũng phát triển blockchain Layer 1 như Aura Network, Tomochain (được Ninety Eight mua lại và đổi tên thành Viction).

Ông Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và kiến trúc blockchain của công ty 1Matrix. Ảnh: Đỗ Hà

Ông Thuật cho hay mạng blockchain của 1Matrix được thiết kế với mô hình kiến trúc năm tầng, có cấu trúc tương tự Mạng hạ tầng dịch vụ blockchain châu Âu (EBSI) và Mạng dịch vụ blockchain Trung Quốc (BSN).

VBSN hướng đến cung cấp giải pháp chuỗi khối cho doanh nghiệp, tổ chức với các dịch vụ ở cả khối công và tư nhân. Lĩnh vực ưu tiên của mạng này là xử lý dữ liệu quốc gia, định danh số, hóa đơn điện tử, lưu trữ văn bằng chứng chỉ, số hóa tài sản và đổi mới công nghệ tài chính.

Hiện 1Matrix đã xây dựng 6 mạng Layer-1 với những đặc tính khác nhau về tốc độ, khả năng bảo mật, mức phí... để phù hợp từng nhu cầu ứng dụng cụ thể. Các mạng này có thể kết nối với những nền tảng blockchain sẵn có trên thế giới. "Tốc độ giao dịch của mỗi mạng Layer-1 trong VBSN đạt từ 2.000 đến 60.000 giao dịch/giây, có thể mở rộng tối đa 300.000 giao dịch/giây tùy yêu cầu thực tế", đại diện 1Matrix cho hay.

Công nghệ blockchain là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược theo quyết định 1131, được Thủ tướng ban hành ngày 12/6. Các sản phẩm thuộc nhóm này gồm: tài sản số, tiền số, tiền mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Theo dữ liệu từ Chainalysis và Triple-A, Việt Nam nằm trong top ba toàn cầu về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa với hơn 17 triệu người sở hữu năm 2024. Trong giai đoạn 2022-2024, mỗi năm có hơn 100 tỷ USD dòng vốn từ tài sản mã hóa chảy vào Việt Nam.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhận định mức độ chấp nhận tài sản mã hóa cao cho thấy nhu cầu thị trường và sự cần thiết hình thành mạng blockchain Việt.

Trên thực tế, không riêng 1Matrix phát triển mạng blockchain "make in Viet Nam". Dưới sự chủ trì của Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cũng xây dựng nền tảng blockchain quốc gia NDAChain từ cuối 2024, trước khi giới thiệu rộng rãi vào tháng 6.

Trọng Đạt