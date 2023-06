Nhãn hàng Redoxon tổ chức chiến dịch ‘Chuyến xe đề kháng’

Bayer Việt Nam muốn tạo nên sân chơi cho các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức về tăng cường sức đề kháng.

"Chuyến xe đề kháng" do nhãn hàng Redoxon và Bayer Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TP HCM vào hôm 4/6. Chiến dịch nhằm mục tiêu tạo nên sân chơi cho các gia đình và truyền tải thông điệp tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, công ty cũng cho ra mắt hai sản phẩm Redoxon Kid Chew Vit C và Redoxon Chew Vit C dành cho trẻ em và người lớn.

Chiến dịch mang đến cho phụ huynh và các bé những trải nghiệm mới mẻ và bí quyết giúp cả nhà nâng cao sức đề kháng hàng ngày. Ảnh: Minh Minh

Tham dự sự kiện gồm MC Ốc Thanh Vân và bé Cola cùng gia đình diễn viên Văn Anh – Tú Vi. Xuyên suốt hành trình, các khách mời đã giao lưu cùng phụ huynh và các bé, đồng thời truyền tải các bí quyết giúp tăng sức đề kháng của gia đình mình cho mọi người.

Tại đây, người tham dự được giới thiệu các cách giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng và miễn dịch gồm: tập luyện thể thao thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và chú trọng cải thiện chế độ dinh dưỡng. Song song đó, mỗi người cũng nên đảm bảo nạp đủ lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày thông qua thực phẩm hàng ngày và các sản phẩm bổ sung để hỗ trợ cho hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Ốc Thanh Vân cùng bé Cola tham gia "Chuyến xe đề kháng" của Redoxon. Ảnh: Minh Minh

Ốc Thanh Vân cho biết, gia đình mình rất thích đi khám phá mọi nơi nên việc thiết lập và xây dựng đề kháng là rất quan trọng. Do đó, nữ MC luôn cố gắng cân bằng, bổ sung đề kháng thông qua thực phẩm hàng ngày, uống nhiều nước, bổ sung vitamin qua trái cây và các loại rau xanh.

"Tuy nhiên, Vân nhận thấy cơ thể vẫn có lúc bị thiếu hụt vi chất. Vì vậy các giải pháp bổ trợ từ bên ngoài rất là cần thiết. Qua chương trình này, Vân có thêm lựa chọn bổ sung vitamin C cho cả gia đình. Vì bé Cola nhà Vân rất thích nên Vân nghĩ cả nhà cũng sẽ hưởng ứng", Ốc Thanh Vân nói.

Theo Bayer Việt Nam, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Kid Chew Vit C có dạng viên hình trái tim với vị cam dễ chịu. Sản phẩm có công dụng bổ sung vitamin C hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Còn Redoxon Chew Vit C là dòng sản phẩm dành cho người lớn, có thành phần không chứa đường và cung cấp 500mg vitamin C.

Nạp đủ lượng vitamin C là giải pháp giúp hỗ trợ cho hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Ảnh: Minh Minh

Ông Luigi Isabelo Dejos - Giám đốc nhánh Chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Bayer Việt Nam, cho biết, việc cho ra mắt Redoxon Chew Vit C và Redoxon Kids Chew Vit C nhằm mang đến những thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiện lợi, giúp các bậc phụ huynh dù bận rộn vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày.

Thông qua chiến dịch, Bayer Việt Nam mong muốn tiếp tục hỗ trợ và tăng cường năng lực tự thực hành bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Song song đó là nâng cao nhận thức về lợi ích của chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với cơ thể. Đồng thời, Bayer cũng muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bậc phụ huynh trong việc giúp trẻ hình thành các thói quen lành mạnh và xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Ông Luigi Isabelo Dejos nói thêm: "Trẻ nhỏ học hỏi từ việc quan sát và sao chép những hành động từ cha mẹ và người thân xung quanh. Do đó, cha mẹ cần trở thành một tấm gương để trẻ noi theo, từ đó hình thành và duy trì thói quen ăn uống và một lối sống lành mạnh".

Thanh Minh