Lo ngại gian lận thi cử trong Covid-19

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ lưu ý việc đảm bảo phòng thi thông thoáng, thí sinh đeo khẩu trang trong phòng thi có thể dẫn đến gian lận thi cử.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 31/7, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, nhấn mạnh các địa phương phải xây dựng phương án phòng chống Covid-19 kỹ càng, nhưng cũng cần lưu ý việc đảm bảo không để xảy ra gian lận.

Do Covid-19 bùng phát mạnh, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn. Ông Độ cho rằng điều này vô tình tạo thuận lợi để thí sinh lắp đặt thiết bị công nghệ cao sau khẩu trang, giám thị sẽ khó phát hiện.

"Cách đây 3-4 năm, thiết bị truyền thông tin để gian lận thi cử nhỏ bằng hạt đỗ đã được nhắc tới, giờ lại xuất hiện trên thị trường. Cán bộ coi thi, giám sát phải nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc quan sát, không được để đề lộ, lọt ra ngoài", ông Độ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MOET.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên có đề nghị các địa phương chú ý công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng thi. Các phòng thi không được bật điều hòa, chỉ được bật quạt và mở cửa sổ thông thoáng bởi đóng cửa kín mít rất nguy hiểm trong điều kiện dịch bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ xin tiếp thu nhưng cho rằng để đảm bảo an ninh cho trường thi, việc mở cửa sổ giáp với bên ngoài cần cân nhắc bởi khi mở cửa, camera lắp đặt bên ngoài có thể ghi hình đề thi của thí sinh bên trong, dẫn đến tình trạng lộ, lọt đề.

Về đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Bộ Công an, cho biết Bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể. Hiện, 15.000 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 10/8, muộn hơn mọi năm một tháng rưỡi do ảnh hưởng của Covid-19. Hơn 900.000 thí sinh sẽ làm ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Kết quả sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để tuyển sinh đại học.

Dương Tâm