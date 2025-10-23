Nhẫn cưới 100 triệu đeo hai tháng, cất tủ hai năm

Giờ nghĩ lại, tôi ước mình dùng số tiền ấy để cùng vợ đi du lịch, sắm thứ gì thiết thực hơn cho tổ ấm thay vì mua nhẫn cưới.

Hai năm trước, tôi từng chi gần 100 triệu đồng để mua nhẫn cầu hôn và cặp nhẫn cưới. Khi đó, tôi nghĩ mình đang làm điều lãng mạn và "xứng đáng" với người phụ nữ mình yêu. Một chiếc nhẫn đẹp, đắt tiền, sáng bóng được xem như minh chứng cho tình yêu và sự cam kết vĩnh cửu.

Ngày cầu hôn, tôi hồi hộp đến mức run tay. Vợ tôi lúc ấy rưng rưng nước mắt, còn tôi hạnh phúc vì tin rằng chỉ cần có đôi nhẫn này, tình yêu sẽ được "đánh dấu" mãi mãi. Đến lễ cưới, chúng tôi nâng niu hai chiếc nhẫn như báu vật, đeo vào tay nhau trong tiếng vỗ tay của bạn bè, người thân.

Thế nhưng, chỉ hai tháng sau cưới, tôi bắt đầu thấy chiếc nhẫn thật vướng víu. Đeo khi gõ bàn phím thì kêu lách cách; rửa chén hay tắm thì nước lọt vào, ngứa ngáy; chơi thể thao thì sợ trầy. Vợ tôi thì cười: "Em còn chẳng đeo vừa nữa, mập lên mất rồi". Chúng tôi lần lượt tháo nhẫn ra, cất vào hộp, rồi quên luôn trong ngăn tủ đầu giường.

Từ đó, hai chiếc nhẫn trị giá trăm triệu nằm im trong ngăn tủ suốt hơn hai năm. Thỉnh thoảng dọn dẹp thấy lại, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười. Điều đáng nói là: kể từ khi không đeo nhẫn nữa, cuộc sống vợ chồng tôi chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn quan tâm, vẫn chia sẻ mọi chuyện, vẫn cãi vã rồi làm hòa, vẫn hạnh phúc như thường.

Lúc ấy tôi mới nhận ra nhẫn cưới thực ra chỉ là một thủ tục, mang nhiều tính hình thức hơn là ý nghĩa thật sự. Chúng ta thường bị cuốn vào tâm lý "phải có nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới thật đẹp, thật đắt" để chứng minh tình yêu, để "đỡ thua kém người khác". Nhưng rồi, sau lễ cưới, mấy ai còn nhớ tới nó?

Tôi không phủ nhận nhẫn cưới có giá trị biểu tượng, nhưng tôi cho rằng nó không đáng để chi quá nhiều tiền. Với số tiền 100 triệu ngày ấy, giờ nghĩ lại, tôi ước mình dùng để cùng vợ đi du lịch, hay mua thứ gì thiết thực hơn cho tổ ấm. Tình yêu không cần chứng minh bằng vàng bạc; nó cần được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia mỗi ngày.

Giờ đây, hai chiếc nhẫn vẫn nằm trong hộp, sáng lấp lánh nhưng chẳng mang nhiều ý nghĩa như tôi từng nghĩ. Có lẽ, khi người ta yêu nhau thật lòng, không cần chiếc nhẫn nào để ràng buộc, vì điều giữ hai người lại với nhau không phải là kim loại, mà là tình cảm.

Huy Hoang