Johnny Depp - Amber Heard: Tình yêu hóa thù hận

Sau lần đầu quen trên phim trường, Johnny Depp đã nghĩ Amber Heard là một người đặc biệt và quyết tâm theo đuổi cô.

Sau nhiều năm trì hoãn, tháng 4, Johnny Depp và Amber Heard cuối cùng đã ra tòa ở quận Fairfax, Virginia (Mỹ) để đối tụng về vụ kiện giữa hai người. Nam diễn viên kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Amber Heard sau đó kiện ngược lại anh 100 triệu USD vì tội tương tự. Các phiên xử dự kiến kéo dài khoảng sáu tuần có thể là hồi kết cho mối quan hệ nhiều trắc trở giữa cặp sao Hollywood.

Johnny Depp (trái) và Amber Heard tại phiên tòa ở Virginia. Ảnh: AP

Cả hai đến với nhau sau khi quen trên phim trường The Rum Diary năm 2009. Họ đóng cặp tình nhân trong dự án chuyển thể từ tiểu thuyết của Hunter S. Thompson. Depp vào vai phóng viên Paul Kemp gặp và yêu Chenault (Heard) - một phụ nữ đã có chồng ở Puerto Rico. Bộ phim thất bại tại phòng vé và nhận nhiều lời chê từ nhà phê bình. Tuy nhiên, nó khởi đầu cho một mối tình ồn ào và nhiều tình tiết hơn những gì khán giả thấy trên màn ảnh.

Năm 2012, Depp và bạn đời lâu năm Vanessa Paradis tuyên bố chia tay. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, nam diễn viên giải thích "mối quan hệ rất khó khăn" để tiếp tục. Cùng lúc, nhiều tin đồn anh và Heard hẹn hò. Tuy nhiên, cặp sao kín tiếng và chỉ công khai mối quan hệ vào tháng 1/2014, trên thảm đỏ sự kiện Annual Heaven Gala. Vài ngày sau, các tờ Eonline, People đồng loạt xác nhận hai người đã đính hôn.

Amber Heard The Rum Diary Trailer "The Rum Diary". Video: FilmDistrict

Mối tình giữa Depp và Heard tiến triển nhanh chóng. Họ trao lời thề ước tháng 2/2015, trên hòn đảo của nam diễn viên ở Bahamas. Khi phát biểu tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara năm 2016, Depp nói: "Tôi không thể xóa bỏ cô ấy khỏi tâm trí. Tôi đã lần theo cô ấy sau khi quen trên phim trường. Tình cờ, cả hai cùng đi tìm nhau. Chúng tôi hội ngộ tại ngày đầu tiên trong tour quảng bá phim The Rum Diary. Đó cũng là thời điểm cả hai quyết định thành vợ chồng".

Tuy nhiên, niềm vui giữa hai người cũng tồn tại ngắn ngủi. Theo Variety, Depp bị chấn thương tay một tháng sau đám cưới, khiến quá trình quay Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales ở Australia bị ngưng trệ. Một số nguồn tin thân cận nói vết thương do một vụ tranh cãi giữa nam diễn viên và vợ. Depp cũng bày tỏ với nhiều đồng nghiệp rằng nghi ngờ Heard ngoại tình khi anh ra nước ngoài đóng phim.

Cuộc hôn nhân giữa Depp và Heard đổ vỡ sau 15 tháng. Nữ diễn viên Aquaman đệ đơn ly hôn với lý do "những khác biệt không thể hòa giải". Cô cũng xin tòa ban lệnh cấm chồng đến gần vì sợ bị làm hại. Lá đơn gửi cùng một bức ảnh chân dung của Heard với nhiều vết bầm tím mà cô nói do Depp gây ra. Tuy nhiên, cô rút lại các cáo buộc bạo hành ngay sau đó.

Cặp sao đạt thỏa thuận ly hôn trị giá 7 triệu USD vào tháng 8/2016. Amber Heard cho biết dành toàn bộ khoản tiền để làm từ thiện. Ồn ào sau đó lắng xuống. Minh tinh cũng bắt đầu chuyện tình mới với tỷ phú Elon Musk vào mùa xuân 2017, chỉ kéo dài một thời gian ngắn.

Sự việc gây chú ý trở lại cuối năm 2018, khi Amber Heard bất ngờ nhắc chuyện bị bạo hành trong bài viết trên The Washington Post.

Dù diễn viên không nêu đích danh Depp hay đưa ra bằng chứng cụ thể về việc bị bạo hành, nhiều người cho rằng cô đang nhắm đến chồng cũ cùng những cáo buộc như bị dọa giết chết, hủy hoại sự nghiệp. Bài viết lập tức ảnh hưởng tới danh tiếng của Depp, khiến nhiều hãng phim ngần ngại hợp tác. Disney thậm chí loại anh khỏi loạt phim Pirates Of The Caribbean đang rất ăn khách lúc đó. Phía tài tử đệ đơn kiện Amber Heard 50 triệu USD tội phỉ báng vào tháng 3/2019. Trong đơn, Depp nói vợ cũ là người gây hấn trong mối quan hệ và đã bạo hành anh. Tài tử tin rằng bài viết của Heard xuất hiện nhằm quảng bá bộ phim Aquaman của cô, phát hành cùng thời điểm.

Amber Heard (trái) trong "Aquaman" và Johnny Depp trong loạt phim "Pirates Of The Caribbean". Ảnh: Warner Bros/Disney

Phía Heard bác bỏ các cáo buộc, cho rằng Depp tự hủy hoại sự nghiệp vì thói nghiện rượu và chất kích thích. Cô cũng tung nhiều hình ảnh bị bầm tím và nói đó là hậu quả của việc bị nam diễn viên đánh khi còn sống chung. Minh tinh gọi chồng cũ là "quái vật" trong các lá đơn gửi tòa án.

Vụ kiện giữa cặp sao càng trở nên ồn ào khi Depp nhắc đến nhiều người nổi tiếng khác như James Franco, Elon Musk. Anh nói bị vợ cũ "cắm sừng" với những người này khi ra nước ngoài đóng phim. Phía Amber Heard phủ nhận, nói Depp bị hoang tưởng và ghen tuông quá mức. Năm 2020, một số trang tin quốc tế đăng tải đoạn ghi âm một buổi trị liệu năm 2015 của cặp sao. Người hâm mộ có thể nghe thấy cả Heard và Depp thừa nhận vấn đề tức giận của họ và đồng ý chấm dứt các hành động bạo lực thể xác. Đặc biệt, Heard nói với bác sĩ rằng đã đánh Depp khi là vợ chồng.

Tháng 11/2020, Johnny Depp nộp đơn kiện công ty News Group Newspaper của Anh về tội phỉ báng. Đơn vị này sở hữu tờ The Sun, đã gọi nam diễn viên là "kẻ đánh vợ" trong một bài báo năm 2018. Amber Heard cùng nhiều người liên quan được mời đến London làm chứng. Sau ba tháng tranh tụng, thẩm phán bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường của Depp vì cho rằng anh có bạo hành vợ. Tài tử Pirates Of The Caribbean sau đó xin kháng cáo nhưng không thành công.

Johnny Depp (trái) và Amber Heard tới dự phiên xử tại London, Anh hồi tháng 7/2020. Ảnh: AFP

Thất bại tại vụ kiện càng khiến sự nghiệp Johnny Depp trượt dốc. Những tranh cãi và hình ảnh trong phiên tòa càng làm xấu đi hình ảnh anh trong mắt đồng nghiệp, công chúng. Vài ngày sau khi thua kiện, Depp viết trên trang cá nhân đã bị hãng Warner Bros yêu cầu rút khỏi thương hiệu phim Fantastic Beasts - tiền truyện của Harry Potter. "Tôi tôn trọng và đồng ý thực hiện điều này. Tuy nhiên, tôi sẽ tìm cách chứng minh những cáo buộc công kích mình là ngụy tạo", Depp cho biết.

Tại phiên tòa đang diễn ra ở Virginia, Depp và Heard sẽ trực tiếp cho lời khai để chứng minh mình vô tội. Qua những ngày đối tụng đầu tiên, phía Amber Heard lần đầu cáo buộc Depp tội tấn công tình dục. Trong các buổi xét xử tới, nhiều người nổi tiếng như James Franco, Elon Musk, Paul Bettany sẽ ra tòa làm chứng cho hai phía.

Đạt Phan