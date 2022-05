Nhân chứng: 'Amber Heard không so được với Gal Gadot'

MỹNhân chứng phía Johnny Depp nói Amber Heard không thành công như Gal Gadot dù cô vướng ồn ào hôn nhân hay không.

Trong phiên đối tụng hôm 24/5 tại Fairfax, phía Johnny Depp mời nhiều nhân chứng để phản bác lời khai của phía Amber Heard. Trước đó, chuyên gia do nữ diễn viên mời nói sự nghiệp của cô chịu ảnh hưởng nặng nề sau những cáo buộc của chồng cũ. Kathryn Arnold - một tư vấn viên ở Hollywood - cho rằng Heard có thể đạt thành công tương tự minh tinh Gal Gadot, Ana De Armas hay Zendaya nếu vụ kiện không diễn ra.

Bảo vệ Johnny Depp ở tòa, Doug Bania - chuyên gia đánh giá về thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ - nói không thể so sánh Heard với những tên tuổi như Gal Gadot hay Ana de Armas. Dựa trên các số liệu thống kê từ mạng xã hội, ông cho rằng cô không phải sao hạng A tại Hollywood dù Aquaman (2018) thành công. Bania nhận định: "Bà Arnold đã so sánh Amber Heard với những tên tuổi quá tầm cô ấy".

Amber Heard tại phiên đối tụng hôm 24/5 ở Fairfax. Ảnh: AFP

Giám đốc Warner Bros Walter Hamada phủ nhận các luận điểm của phía Heard qua một video ghi hình trước. Ông khẳng định mức cát-xê của Amber Heard trong Aquaman 2 không bị ảnh hưởng bởi đơn kiện của Depp. Hamada nói hai ngôi sao chính của dự án là Jason Momoa và Patrick Wilson. Sau phần một, hãng phim định tìm người thay thế Heard đóng vai Mera vì cho rằng cô diễn không ăn ý với Momoa, không liên quan đến vụ kiện với Johnny Depp.

Trailer Aquaman Trailer "Aquaman" (2018). Video: DC

Morgan Night - giám đốc khách sạn Hicksville ở California, nơi Amber Heard nói bị Depp lột trần và khám xét khắp cơ thể năm 2013 - ra tòa làm chứng cho tài tử. Ông khẳng định thấy cặp sao cãi vã nhưng phủ nhận việc Depp đánh vợ. Amber Heard mỉm cười với luật sư khi nghe Night nhắc đến một bóng đèn bị vỡ trong khách sạn. Ở phiên đối tụng trước, cô khai rằng Depp đã đập phá đồ đạc của căn phòng.

Bác sĩ Richard Shaw tiếp tục ra tòa để phản biện ý kiến của bác sĩ David R. Spiegel - người nói Johnny Depp mắc hội chứng rối loạn nhân cách ái kỷ (narcissistic). Ông cho rằng đồng nghiệp đã vi phạm quy tắc "Goldwater", khi chẩn đoán bệnh tâm lý của bệnh nhân mà chưa từng trực tiếp kiểm tra. "Ông ta chẩn đoán bệnh không khám trực tiếp, không cần sự đồng ý của Depp", Shaw nói về lời khai của Spiegel.

Phía Depp cũng mời Jennifer Howell - bạn cũ của em gái Amber Heard - ra làm chứng. Cô này cho biết chưa từng được chị em nữ diễn viên kể về thói bạo hành của Depp.

Amber Heard (trái) cười với luật sư khi nghe lời khai của Morgan Night. Ảnh: Reuters

Ngoài phần trình bày của các nhân chứng, phía tài tử Pirates of the Caribbean xin thẩm phán bác đơn kháng kiện của Amber Heard nhưng bị từ chối. Depp kiện vợ cũ tội phỉ báng danh dự trong bài viết trên Washington Post năm 2018 và đòi bồi thường 50 triệu USD. Heard kiện ngược lại Depp tội tương tự, yêu cầu bồi thường 100 triệu USD.

Phiên đối tụng hôm 24/5 kết thúc sớm khoảng 30 phút so với thường lệ. Luật sư của hai phía ở lại trao đổi riêng với thẩm phán. Phía Depp dự kiến gọi thêm nhiều nhân chứng cho lời khai vào phiên xử ngày 25/5 (giờ địa phương), gồm bạn gái cũ Kate Moss của anh. Tài tử Pirates of the Caribbean cũng có thể tiếp tục lên đối chất với các luật sư của phía Amber Heard trong các phiên tòa tới. Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp đã trải qua 21 ngày đối tụng, dự kiến kết thúc ngày 27/5.

Phương Mai (theo NY Post, NBC News)