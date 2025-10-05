Nhận biết cơn đau đầu thông thường và dấu hiệu đột quỵ

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ thường phát triển dần dần, gây đau một hoặc cả hai bên đầu, còn đột quỵ xuất huyết ập đến nhanh, dữ dội ở toàn bộ đầu.

Đau đầu ở một số vùng cụ thể đôi khi có thể báo hiệu đột quỵ. Đau đầu liên quan đến đột quỵ thường biểu hiện là cơn đau từ nhẹ đến trung bình hoặc có thể đột ngột và dữ dội, thường gặp ở người bị đột quỵ xuất huyết (chảy máu não do vỡ mạch máu).

Đột quỵ gây đau đầu thế nào?

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu y tế xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn. Có hai loại đột quỵ chính gồm đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết. Cả hai loại đột quỵ này đều có xu hướng xảy ra đột ngột và kèm theo các triệu chứng đột quỵ điển hình là đau đầu.

Đột quỵ thiếu máu cục bộ xảy ra khi động mạch cung cấp máu giàu oxy cho não bị tắc nghẽn. Việc thiếu máu cục bộ gây chết tế bào não. Khoảng 80% các trường hợp đột quỵ là do thiếu máu cục bộ.

Đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi một động mạch trong não bị vỡ, dẫn đến chảy máu vào não.

Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua (TIA) là tình trạng gián đoạn tạm thời dòng máu lên não, đôi khi được gọi là "cơn đột quỵ nhỏ". Nó xuất hiện đột ngột và hồi phục khá nhanh. Hầu hết các cơn TIA khoảng 5 phút, nhưng một số có thể kéo dài đến 24 giờ. Dù gọi là "đột quỵ nhỏ", triệu chứng nhẹ nhưng TIA cũng cần được điều trị giống như đột quỵ và có thể báo hiệu trước triệu chứng đột quỵ hoàn toàn.

Đặc điểm của cơn đau đầu do đột quỵ

Cả đột quỵ do thiếu máu cục bộ và xuất huyết đều gây đau đầu, nhưng mức độ nghiêm trọng và vị trí đau đầu có thể khác nhau.

Đột quỵ xuất huyết thường gây ra cơn đau đầu trầm trọng. Nó ập đến dữ dội, nhanh chóng, đạt cường độ đỉnh điểm trong vòng vài giây đến vài phút và có xu hướng ảnh hưởng đến toàn bộ vùng đầu.

Đau đầu do đột quỵ do thiếu máu cục bộ thường phát triển dần dần và dai dẳng hơn. Chúng có xu hướng ít nghiêm trọng hơn đau đầu như xuất huyết, có thể có triệu chứng tương tự đau đầu do căng thẳng. Kiểu đau này có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai bên đầu.

Đột quỵ không có vị trí đau đầu cụ thể mà sẽ phụ thuộc vào phần não bị ảnh hưởng. Ví dụ đột quỵ bắt đầu từ động mạch cảnh (một động mạch chính ở cổ đưa máu lên não) có thể gây đau đầu ở trán hoặc sau mắt, đột quỵ ở hệ thống đốt sống nền (chịu trách nhiệm cung cấp máu cho phần sau não) có thể gây đau đầu ở phần sau đầu hoặc đỉnh cổ.

So sánh đau đầu do đột quỵ so với đau nửa đầu

Vì chứng đau nửa đầu cũng rất nghiêm trọng nên nhiều người nhầm lẫn triệu chứng đau nửa đầu với đột quỵ. Có một số điểm khác biệt chính giữa hai loại đau đầu này mà bạn nên lưu ý.

Đau đầu do đột quỵ Đau nửa đầu Cơn đau có thể xuất hiện nhanh và đạt đỉnh điểm trong vòng vài giây đến vài phút.

Cơn đau thường bắt đầu mà không có dấu hiệu báo trước.

Kèm theo các triệu chứng thần kinh như lú lẫn, yếu cơ và mất thăng bằng. Cơn đau tăng dần về cường độ.

Thường do căng thẳng, mệt mỏi, thay đổi thời tiết hoặc ánh sáng và mùi mạnh.

Các triệu chứng gây ra cảm giác như ngứa ran da và nhìn thấy ánh sáng lóe lên, thường xuất hiện trước cơn đau

Ngoài đau đầu, đột quỵ thường gây ra các triệu chứng thần kinh khác chẳng hạn mặt xệ, tay yếu, nói ngọng, lú lẫn và khó nhìn. Người bị đau đầu dữ dội, đột ngột và khác với cơn đau từng gặp trước đó hoặc kèm theo bất kỳ triệu chứng nào trong số này nên đi khám sớm. Đột quỵ có thể gây tổn thương não, thậm chí dẫn đến tử vong. Phát hiện và điều trị sớm có thể ngăn ngừa những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)